هوغو لوريس: منتخب فرنسا يفتقد الثقة منذ الخروج المبكر من يورو 2020

اعترف هوغو لوريس قائد وحارس فرنسا بأن منتخب بلاده يفتقد الثقة منذ خروجه المفاجئ من دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020، وذلك بعد غياب الفريق عن الانتصارات في آخر خمس مباريات.

ويستضيف فريق المدرب ديدييه ديشان فنلندا غدا الثلاثاء في مباراة مهمة ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2022، التي تتصدرها فرنسا بـ9 نقاط من 5 مباريات، متقدمة بفارق 4 نقاط عن فنلندا التي خاضت ثلاث مباريات فقط.

وسيحاول أبطال العالم تجنب التراجع مرة أخرى، بعد التعادل في آخر مباراتين 1/1 مع البوسنة وأوكرانيا.

رأسية سيفيروفيتش لسويسرا على فرنسا https://t.co/m1v5yZ3r6G — إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2021

وقال لوريس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”ندرك أننا في موقف صعب ربما لم يكن كذلك قبل مباراة أوكرانيا (يوم السبت الماضي)“.

وأضاف: ”أصبحت مباراة الغد مهمة أكثر مما ينبغي. نحتاج لاستعادة ثقتنا في أنفسنا، ستكون الأمور أسهل بتحقيق الفوز غدا“.

وتابع لوريس: ”من الواضح أننا نفتقد بعض الثقة، وأمام أوكرانيا كان من الممكن أن يكون الوضع كارثيا“.

وخرجت فرنسا من بطولة أوروبا أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد التفريط في تقدمها 3/1.

وقال لوريس: ”هذا أضرّنا كثيرا، عندما لا تتوقع أن تخسر يصبح الأمر مؤلما، التغيير لن يتم بين عشية وضحاها، لكن غدا يجب أن نبدأ بقوة ونبذل قصارى جهدنا“.

وستخوض فرنسا المباراة دون المدافع جول كوندي الذي حصل على بطاقة حمراء أمام البوسنة الأسبوع الماضي.