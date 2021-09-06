إنفانتينو: ما حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين جنون.. وتوتنهام يعاقب لاعبيه

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا في تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، حيث وصف غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأحداث بأنها ”مجنونة“، بينما تردد أن توتنهام هوتسبير مستعد لاتخاذ إجراءات انضباطية ضد لاعبيه الأرجنتينيين.

ودخل أفراد من السلطات الصحية البرازيلية الملعب أمس الأحد عقب اتهام أربعة لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كوفيد-19.

وكان إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين عندما دخل مسؤولون من هيئة ”أنفيسا“ للرقابة الصحية في البرازيل الملعب لإيقاف المباراة بعد نحو خمس دقائق من بدايتها.

وسافر إميليانو بوينديا لاعب وسط أستون فيلا أيضا من المملكة المتحدة وكان جالسا في المدرجات.

وقالت أنفيسا إن القواعد البرازيلية واضحة بشأن منع القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند خلال آخر 14 يوما من دخول البلاد، إلا في حال كانوا مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة.

#BRAxARG 😐 😐 انسحاب المنتخب الارجنتيني 🎥 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/VAz8xdYpIU — BRA×ARG |Faster Goal 🎥 (@FasterG20489509) September 5, 2021

وقال الفيفا إنه تلقى تقارير من حكام المباراة ويجمع المزيد من المعلومات.

وأضاف الفيفا في بيان: ”سيتم تحليل المعلومات من الهيئات التأديبية المختصة وسيُتخذ قرار بهذا الشأن في الوقت المناسب“.

وقال إنفانتينو في كلمة أمام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، إن الوضع كان بمثابة تذكير للاتحاد بالصعوبات التي واجهها خلال الجائحة.

وأضاف إنفانتينو: ”رأينا ما حدث في المباراة بين البرازيل والأرجنتين، من أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية، دخل بعض المسؤولين والشرطة ومسؤولي الأمن الملعب بعد بضع دقائق من بداية المباراة لإخراج بعض اللاعبين، إنه جنون لكننا بحاجة للتعامل مع هذه التحديات والمشاكل التي تأتي على رأس أزمة كوفيد“.

وقال أليخاندرو مارتينيز، شقيق إميليانو، إن اللاعبين كان من المقرر سفرهم من الأرجنتين إلى كرواتيا في وقت لاحق اليوم الإثنين لتجنب الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام في أحد الفنادق عند العودة إلى بريطانيا من دولة ضمن القائمة الحمراء لكوفيد-19.

وأضاف أليخاندرو لمحطة ”لا أورال ديبورتيفا“ الإذاعية المحلية: ”سيسافرون إلى كرواتيا لقضاء فترة الحجر هناك ثم العودة إلى إنجلترا، كانت تلك الشروط التي وضعها أستون فيلا“.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن مارتينيز وبوينديا غادرا بعثة المنتخب الوطني، ما يعني غيابهما عن مواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل.

ولم تشر تغريدة الاتحاد الأرجنتيني على حسابه في ”تويتر“ إلى لاعبي توتنهام هوتسبير.

وسافر ثنائي توتنهام من أجل خوض المباراة دون إذن النادي، وقال موقع ”فوتبول دوت لندن“ إن اللاعبين قد يتم فرض غرامة مالية عليهما عند العودة إلى إنجلترا.

ولم يرد فيلا وتوتنهام على الفور على طلب التعليق.