إنفانتينو: ما حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين جنون.. وتوتنهام يعاقب لاعبيه

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا في تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، حيث وصف غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأحداث بأنها ”مجنونة“، بينما تردد أن توتنهام هوتسبير مستعد لاتخاذ إجراءات انضباطية ضد لاعبيه الأرجنتينيين.

ودخل أفراد من السلطات الصحية البرازيلية الملعب أمس الأحد عقب اتهام أربعة لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كوفيد-19.

وكان إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين عندما دخل مسؤولون من هيئة ”أنفيسا“ للرقابة الصحية في البرازيل الملعب لإيقاف المباراة بعد نحو خمس دقائق من بدايتها.

وسافر إميليانو بوينديا لاعب وسط أستون فيلا أيضا من المملكة المتحدة وكان جالسا في المدرجات.

وقالت أنفيسا إن القواعد البرازيلية واضحة بشأن منع القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند خلال آخر 14 يوما من دخول البلاد، إلا في حال كانوا مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة.

