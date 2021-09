مدير أعماله: بيليه في المستشفى لكن لا شيء يدعو للقلق

أبلغ مستشار بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق رويترز، اليوم الإثنين، أن مهاجم سانتوس ونيويورك كوزموس السابق دخل المستشفى منذ ستة أيام؛ بعد معاناته من مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها، لكن اللاعب السابق البالغ عمره 80 عاما ليس في حالة خطيرة.

وقال موقع ”غلوبو“ البرازيلي على الإنترنت، إن بيليه خضع لفحوصات روتينية في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو عندما تم اكتشاف المشكلة.

Guys, I didn't faint and I'm in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don't play next Sunday! 👍🏽

— Pelé (@Pele) August 31, 2021