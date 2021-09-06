الصحف الرياضية: مباراة البرازيل والأرجنتين "الأكثر غرابة في التاريخ".. و"أوكسجين للمنتخب الإسباني"

شكل إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية من قبل السلطات الصحية البرازيلية، التي اقتحمت الملعب لإخراج لاعبين أرجنتينيين، ونتائج تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بـ“هاتريك“ غاريث بيل برفقة منتخب ويلز، وأخبار لاعبي برشلونة، وفوز السلوفيني روجليتش بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وفوز السائق الهولندي ماكس فيرستابين بجائزة هولندا للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام جورجيا 4-0 في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت ”فوز بلسمي“.

كما تحدثت عن قيادة غاريث بيل منتخب ويلز للفوز 3-2 على روسيا البيضاء، وكتبت ”برفقة ويلز غاريث بيل يسجل 3 أهداف“.

الصحيفة اهتمت بإيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب رغبة السلطات الصحية إخراج لاعبين أرجنتينيين من الملعب، وكتبت ”مباراة البرازيل والأرجنتين الأكثر غرابة في التاريخ“.

كما اهتمت بتتويج السلوفيني بريموز روجليتش بلقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا 4-0 أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم.

كما تحدثت عن إيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم بسبب رغبة السلطات الصحية منع لاعبين من المشاركة، وكتبت ”إحراج عالمي“.

الصحيفة اهتمت بالهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، وكتبت ”ديباي أكثر لاعبي برشلونة لياقة“.

واهتمت _أيضا_ بتتويج السلوفيني بريموز روجليتش بلقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية للمرة الثالثة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على جورجيا 4-0 في تصفيات كأس العالم، وكتبت ”أوكسجين للمنتخب الإسباني“.

كما تحدثت عن إيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم من قبل السلطات الصحية البرازيلية، وكتبت ”مخجل“.

كما اهتمت بمهاجم برشلونة الجديد الهولندي لوك دي يونغ، وفوز السلوفيني روجليتش بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

آس

ركزت الصحيفة على إيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم من قبل السلطات الصحية البرازيلية لإخراج لاعبين من الملعب، وكتبت ”إحراج عالمي“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا على جورجيا 4-0 في تصفيات كأس العالم، وكتبت ”طعم الفشل“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب ويلز على روسيا البيضاء 3-2 بفضل غاريث بيل، وكتبت ”هاتريك غاريث بيل“.

كما اهتمت بفوز السلوفيني روجليتش بلقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا 4-0 على نظيره أندورا في تصفيات كأس العالم 2022، وتألق النجم الشاب ساكا، وكتبت ”تحققت أحلام ساكا بالتسجيل في ويمبلي في يوم عيد ميلاده والتخلص من آلم ضربة ترجيح نهائي أمم أوروبا“.

كما تحدثت عن مشكلة لقاء البرازيل والأرجنتين بسبب الحجر الصحي للاعبين، وكتبت ”الأرجنتين فوضى فيروس كورونا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة هولندا للفورمولا وان وانتزاع صدارة الترتيب العالمي، وكتبت ”منزل السعادة“.

كما اهتمت الصحيفة بإيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت ”مهزلة بشعة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا سلبيا أمام سويسرا في تصفيات كأس العالم 2022، وتسجيل رقم قياسي بأطول سلسلة عدم الخسارة لمنتخب.

الصحيفة اهتمت بإيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وكتبت ”مداهمات فيروس كورونا توقف لقاء البرازيل والأرجنتين“.