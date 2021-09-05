قبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين.. قرار بترحيل 4 لاعبين من التانغو

قالت تقارير أرجنتينية إن البرازيل طلبت من 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين مغادرة البلاد فورًا، قبل ساعات من مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022.

واعتبرت هيئة (أنفيسا) للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل​ دخول الأرجنتينيين إيميليانو مارتينيز، وإميليانو بوينديا (أستون فيلا)، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام) البرازيل، غير شرعي، وأبلغت الوكالة الشرطة الفيدرالية بالفعل بالأمر.

https://twitter.com/TyCSports/status/1434557128711225346​

وعلى الرغم من حقيقة أن اتحاد أمريكا الجنوبية أكد مجددًا أن البيئة المعزولة التي تقيم فيها جميع المنتخبات الوطنية قبل التصفيات تمكن لاعبي كرة القدم من اللعب، أصرت الهيئة الوطنية مرة أخرى على استبعادهم، وذلك بحسب موقع ”TyC Sports“ الأرجنتيني.

ولم يبلغ إيميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو السلطات الصحية أنهم كانوا في إنجلترا في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا للوائح الحالية، يُمنع المسافرون الأجانب الذين مروا عبر أي من هذه الدول من دخول البرازيل؛ وبالتالي ترى الهيئة أن اللاعبين انتهكوا قانونًا فيدراليًا برازيليا ويجب ترحيلهم.

CONFIRMED: Emi Buendia and Emiliano Martinez of Aston Villa and Giovani Lo Celso and Cristian Romero of Tottenham have been ordered to leave Brazil and will NOT be allowed to play for @Argentina 🇦🇷 tonight after entering from the UK without quarantining. [@samstreetwrites] pic.twitter.com/931LBemzvA — Argentina Football Media (Eng) (@ARG_soccernews) September 5, 2021

وقالت ”أنفيسا“ في مذكرة رسمية إنها تلقت ”أنباء غير رسمية“ عن القضية ثم اتصلت بسلطات التحقيق الوبائي للتحقيق بوضع اللاعبين.

وأضافت الوكالة: ”في ضوء التأكيد على أن المعلومات التي قدمها المسافرون كاذبة، توضح ”أنفيسا“ أنها أبلغت الحقيقة إلى الشرطة الفيدرالية، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات على الفور“.

واتصلت هيئة (أنفيسا) بالشرطة الفيدرالية التي وصلت إلى فندق إقامة بعثة الأرجنتين، وفي الوقت نفسه، قرروا تقديم المشورة للسلطات الصحية المحلية ”لتحديد الحجر الصحي الفوري للاعبين، الذين لا يمكنهم المشاركة في أي نشاط ويجب منعهم من البقاء في الأراضي البرازيلية“.

ووصلت الشرطة الفيدرالية إلى فندق المنتخب الأرجنتيني، ولم يكن لدى الفريق بقيادة ليونيل سكالوني أي معلومات بخصوص استحالة وجود هؤلاء اللاعبين الأربعة.

وتابعت: ”تعد ”أنفيسا“ الوضع صحيًا خطيرًا، وبالتالي نصحت السلطات الصحية المحلية بالحجر الصحي الفوري للاعبين، ومنعهم من البقاء في الأراضي البرازيلية“.

https://twitter.com/EremSports/status/1434405827448750081​

وبحسب الوكالة، فإن اللاعبين الأرجنتينيين ارتكبوا جريمة تتعلق بالهجرة.

وأكد كل من الاتحاد الأرجنتيني، والاتحاد القاري، استمرار المباراة وعدم وجود عوائق، رغم أنه إذا سافر لاعبو المنتخب البرازيلي الذين يلعبون في إنجلترا، فلن يحدث كل هذا.

وهناك غضب في أمريكا الجنوبية من حرمان العديد من الفرق من لاعبين مؤثرين في 3 مباريات تقام هذا الشهر بالتصفيات.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل مع الأرجنتين اليوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أرينا كورينثيانز في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة وفي جعبته 21 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني، علمًا بأن المجموعة تتكون من 10 منتخبات.

ويحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم أوروغواي بـ9 نقاط، مع كولومبيا.

وتلعب المنتخبات بنظام الدوري، ويتأهل إلى كأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.