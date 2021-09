قبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين.. قرار بترحيل 4 لاعبين من التانغو

قالت تقارير أرجنتينية إن البرازيل طلبت من 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين مغادرة البلاد فورًا، قبل ساعات من مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022.

واعتبرت هيئة (أنفيسا) للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل​ دخول الأرجنتينيين إيميليانو مارتينيز، وإميليانو بوينديا (أستون فيلا)، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام) البرازيل، غير شرعي، وأبلغت الوكالة الشرطة الفيدرالية بالفعل بالأمر.

https://twitter.com/TyCSports/status/1434557128711225346​

وعلى الرغم من حقيقة أن اتحاد أمريكا الجنوبية أكد مجددًا أن البيئة المعزولة التي تقيم فيها جميع المنتخبات الوطنية قبل التصفيات تمكن لاعبي كرة القدم من اللعب، أصرت الهيئة الوطنية مرة أخرى على استبعادهم، وذلك بحسب موقع ”TyC Sports“ الأرجنتيني.

ولم يبلغ إيميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو السلطات الصحية أنهم كانوا في إنجلترا في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا للوائح الحالية، يُمنع المسافرون الأجانب الذين مروا عبر أي من هذه الدول من دخول البرازيل؛ وبالتالي ترى الهيئة أن اللاعبين انتهكوا قانونًا فيدراليًا برازيليا ويجب ترحيلهم.

CONFIRMED: Emi Buendia and Emiliano Martinez of Aston Villa and Giovani Lo Celso and Cristian Romero of Tottenham have been ordered to leave Brazil and will NOT be allowed to play for @Argentina 🇦🇷 tonight after entering from the UK without quarantining.

[@samstreetwrites] pic.twitter.com/931LBemzvA

— Argentina Football Media (Eng) (@ARG_soccernews) September 5, 2021