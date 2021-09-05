الصحف الرياضية: "مبابي حر لكن ليس مجانا".. ومنتخب فرنسا "خيبة أمل 5 على 5"

شكلت لقاءات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وإمكانية انفراد المنتخب الإيطالي بالرقم القياسي لسلسلة أطول فترة دون هزيمة، وانطلاق الدوري الإسباني للسيدات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، وتصريحات غاريث بيل عن الظروف في ريال مدريد حاليا، وتحفيز المدرب النرويجي سولشاير للاعبي مانشستر يونايتد، وإصرار مدرب منتخب إنجلترا على حركة الركبة احتجاجا على العنصرية، وأخبار سوق الانتقالات والكشف عن عقد أنطوان غريزمان برفقة برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات بفوز كبير لبرشلونة وأتلتيكو مدريد 5-0 أمام كل من تينيريفي ورايو فاليكانو، ولقاء قمة يجمع بين ريال مدريد وليفانتي، وكتبت: ”البداية بشكل كبير“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”حان وقت الفوز والانتظار“.

الصحيفة اهتمت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي وطريقة خروجه من باريس سان جيرمان صيف 2022، وكتبت: ”مبابي حر لكن ليس مجانا“.

كما اهتمت بإعلان رايو فاليكانو تعاقده رسميا مع الكولومبي رادميل فالكاو.

سبورت

ركزت الصحيفة على كشف تفاصيل عقد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع برشلونة، وكتبت: ”الكشف عن عقد غريزمان“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام جورجيا، وفوز هولندا على الجبل الأسود في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”لويس إنريكي لا يفقد الإيمان“، و“هولندا تفوز بحصة كبيرة مع هدفين للرائع ممفيس ديباي“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”لا يوجد تواصل“.

كما تحدثت عن النجم الإسباني في التنس ألكاراز، وكتبت: ”نجم في نيويورك“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات غاريث بيل بشأن الأجواء في ريال مدريد، وكتبت: ”غاريث بيل: حاليا هناك أجواء أفضل بالنسبة لي“.

كما اهتمت بتعاقد رايو فاليكانو رسميا مع النجم الكولومبي رادميل فالكاو.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وتحفيز سولشاير للاعبيه، وكتبت: ”قمم ثلاثية“، و“سولشاير يقول لنجوم مانشستر يونايتد إنهم أفضل من أبطال النادي في سنة 1999“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي، عن الاحتجاج على العنصرية، وكتبت: ساوثغيت: ”ما حدث في المجر يؤكد لماذا نجثو على ركبتنا في كل لقاء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب فرنسا أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 وفشله في الفوز للقاء الثاني على التوالي، وكتبت: ”خيبة أمل 5 على 5“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإيطالي ضد سويسرا في تصفيات كأس العالم 2022 وإمكانية تحطيم الرقم القياسي في سلسلة عدم الهزيمة، وكتبت: ”على بعد خطوة واحدة من الجنة“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إيطاليا للسيدات بلقب كأس الأمم الأوروبية للكرة الطائرة.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم الفرنسي فرانك ريبيري، وكتبت: ”ريبيري لساليرنو: نحن هنا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا للسيدات بلقب كأس الأمم الأوروبية للكرة الطائرة ليكون عاما للفوز الأوروبي بعد تتويج منتخب كرة القدم، وكتبت: ”تتابع الأبطال“.

كما اهتمت الصحيفة بنادي يوفنتوس، وكتبت: ”إعطاء كافاني أو إيكاردي لماكسيميليانو أليغري“.