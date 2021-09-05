"الموندو" تكشف تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية عن تفاصيل عقد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعدما تمكن النادي الفرنسي من التعاقد معه إثر كسر الشرط الجزائي في عقده مع نادي برشلونة.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار صيف 2017 ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن بحسب صحيفة ”الموندو“، التي اطلعت على تفاصيل عقد النجم البرازيلي، فقد وصلت الصفقة إلى ما مجموعه 489 مليونا و228 ألفا و117 يورو.

وتضمن العقد راتبا سنويا طيلة 5 مواسم يبلغ قدره 43,334,400 مليون يورو، وفي الموسم السادس يحصل على 50 مليونا و556 ألفا و117 يورو حال مواصلته مشواره في الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن العقد الذي حصل عليه البرازيلي نيمار يعتبر ثاني أغلى عقود اللاعبين في العالم خلف العقد الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة برشلونة، الذي انتهى بنهاية عقده وانتقاله حرا لباريس سان جيرمان.

EL MUNDO reveals Neymar's contract with PSG, the second most important in football history after Messi's with Barça. The Neymar operation cost PSG 489,228,117 euros. https://t.co/GGJcL8rGo2 — EL MUNDO (@elmundoes) September 4, 2021

كما تضمن الاتفاق تجديد العقد بطريقة أوتوماتيكية بعد الموسم السادس لموسم إضافي حتى صيف 2023، وهذا البند يتم تنفيذه من قبل النجم البرازيلي علما أن الطرفين توصلا لاتفاق مؤخرا يقضي بتمديد عقد نيمار حتى صيف 2025.

وبحسب ”الموندو“، فإن العقد الجديد للبرازيلي نيمار الذي وقعه مؤخرا تم بنفس الشروط المالية في السنة الأخيرة من عقده السابق.

كما حصل باريس سان جيرمان على استغلال جميع حقوق الصورة للبرازيلي نيمار مقابل دفع مبلغ يصل لـ30 مليون يورو، وهو ما يجعل الفريق الفرنسي تحت خطر تجاوز قانون اللعب المالي النظيف في ظل تحمله رواتب عالية أبرزها أيضا ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي حال تجديد عقده.

بشكل عام، كلف انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي، مبلغا قدره 489,228,117 مليون يورو.

ورغم كون مسيرة نيمار برفقة باريس سان جيرمان شهدت غيابه عدة مرات بسبب الإصابة، لكن أرقامه جيدة فقد سجل 87 هدفا وقدم 52 تمريرة حاسمة في 117 لقاء وقاد الفريق للفوز بـ3 ألقاب للدوري الفرنسي و3 لكأس فرنسا و3 للسوبر الفرنسي ولقبين في كأس رابطة الدوري، كما بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكن بايرن ميونخ الألماني حرم المشروع القطري من النجاح، فيما أصبح يمثل بالنسبة إليهم هاجسا وهو الفوز باللقب الأوروبي الأهم للأندية.