"الموندو" تكشف تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”الموندو“ الإسبانية عن تفاصيل عقد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعدما تمكن النادي الفرنسي من التعاقد معه إثر كسر الشرط الجزائي في عقده مع نادي برشلونة.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار صيف 2017 ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن بحسب صحيفة ”الموندو“، التي اطلعت على تفاصيل عقد النجم البرازيلي، فقد وصلت الصفقة إلى ما مجموعه 489 مليونا و228 ألفا و117 يورو.

وتضمن العقد راتبا سنويا طيلة 5 مواسم يبلغ قدره 43,334,400 مليون يورو، وفي الموسم السادس يحصل على 50 مليونا و556 ألفا و117 يورو حال مواصلته مشواره في الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن العقد الذي حصل عليه البرازيلي نيمار يعتبر ثاني أغلى عقود اللاعبين في العالم خلف العقد الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة برشلونة، الذي انتهى بنهاية عقده وانتقاله حرا لباريس سان جيرمان.

