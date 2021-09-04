ميسي يتدرب مع زملائه قبل مباراة البرازيل والأرجنتين

تدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زملائه في ساو باولو قبيل مواجهة البرازيل، الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، في التدريبات بشكل طبيعي، بعد شكوك حول حالته، عقب تعرضه لإصابة قوية عقب تدخل من لويس مارتينيز لاعب فنزويلا في فوز التانغو 3/1.

تدخل في منتهى التهور من مدافع منتخب فنزويلا ضد ميسي وغضب واضح على رفاق الأرجنتيني😱 pic.twitter.com/p2MZiAnrp8 — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وأجرى اللاعبون الأساسيون في مباراة الأرجنتين أمام فنزويلا تدريبات خفيفة داخل صالة ألعاب القوى، وشوهد ميسي على متن دراجة كهربائية، في حين خاض الاحتياطيون تدريبا كاملا بالكرة في ملعب باركي ساو جورجي الخاص بنادي كورينثيانز.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة وفي جعبته 21 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني، علما أن المجموعة تتكون من 10 منتخبات.

ويحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم أوروغواي بـ9 نقاط، مع كولومبيا.

وتلعب المنتخبات بنظام الدوري، ويتأهل إلى كأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.

وتقابل منتخبا البرازيل والأرجنتين في يوليو الماضي، في نهائي كوبا أمريكا، وفاز منتخب التانغو 1/0 سجله أنخيل دي ماريا.