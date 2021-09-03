موقف ميسي من المشاركة في مباراة البرازيل والأرجنتين

كشفت وسائل إعلام فرنسة موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأثار ميسي القلق بشأن جاهزيته لمواجهة البرازيل، يوم الأحد، بعدما سقط مصابا في فوز الأرجنتين 3/1 على فنزويلا بعد تدخل عنيف من لويس أدريان مارتينيز، أسفر عن حصول الأخير على بطاقة حمراء مباشرة.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi. A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP — 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021

وقالت شبكة RMC أن الاختبارات الطبية الأولية التي أجراها ميسي مطمئنة، وكشفت أنه يعاني فقط من جرح قطعي في الركبة نتيجة التدخل العنيف.

وأضافت أن ميسي البالغ من العمر 36 عاما سيكون جاهزا لمواجهة نيمار وماركينيوس يوم الأحد المقبل في المباراة المرتقبة.

وكانت قناة ”Tyc“ الأرجنتينية قد أفادت بأن ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، وأشارت إلى أنه من حسن حظ لاعب باريس سان جيرمان أن الجرح كان سطحيا.

وسجل لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا وأنخيل كوريا هدفا لكن منهم، مقابل هدف بتوقيع يفيرسون سوتيلدو من ضربة جزاء ليفوز منتخب الأرجنتين 3/1 على فنزويلا في الجولة التاسعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة وفي جعبته 21 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني، علما أن المجموعة تتكون من 10 منتخبات.

ووتلعب المنتخبات نظام الدوري ويتأهل إلى كأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.

وتقابل منتخبا البرازيل والأرجنتين في يوليو الماضي، في نهائي كوبا أمريكا، وفاز منتخب التانغو 1/0 سجله أنخيل دي ماريا.