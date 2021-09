موقف ميسي من المشاركة في مباراة البرازيل والأرجنتين

كشفت وسائل إعلام فرنسة موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأثار ميسي القلق بشأن جاهزيته لمواجهة البرازيل، يوم الأحد، بعدما سقط مصابا في فوز الأرجنتين 3/1 على فنزويلا بعد تدخل عنيف من لويس أدريان مارتينيز، أسفر عن حصول الأخير على بطاقة حمراء مباشرة.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.

A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP

— 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021