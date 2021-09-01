الصحف الرياضية: "القنبلة كانت غريزمان".. و"الفشل الذريع كيليان مبابي"

شكلت صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، التي شهدت عودة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، وتعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي الشاب كامافينغا، وفشل صفقة انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتعليق كريستيانو رونالدو على انتقاله لمانشستر يونايتد، وتصريح هاري كين بشأن فشل خروجه من توتنهام، وتصفيات كأس العالم قطر 2022 المنطقة الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فشل ريال مدريد في ضم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”سيكون دائما لديك ريال مدريد“، و“باريس سان جيرمان يفوز بلقاء فترة الانتقالات الصيفية ويرفض 200 مليون يورو من ريال مدريد للاحتفاظ بمبابي“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار فترة الانتقالات الصيفية واليوم الأخير، وكتبت: ”غريزمان نحو أتلتيكو مدريد“، و“فالكاو النمر الجديد لرايو فاليكانو“، و“كامافينغا الرئة الجديدة لأنشيلوتي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على رحيل غريزمان من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد وقدوم لوك دي يونغ، وكتبت: ”وداعا غريزمان ويصل لوك دي يونغ“.

كما اهتمت بفشل ريال مدريد في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وكتبت: ”الفشل الذريع كيليان مبابي“، و“ريال مدريد يقدم كامافينغا بعد استحالة التعاقد مع النجم مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أبرز صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، خصوصا صفقات برشلونة، وكتبت: ”أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد“، و“لوك دي يونغ يصل“ و“إلياكس موريبا 16+6 مليون يورو وإيمرسون 25 مليون يورو مقابل انتقالهما“.

الصحيفة اهتمت بفشل صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد، وكتبت: ”كيليان مبابي يبقى في باريس سان جيرمان“.

آس

ركزت الصحيفة على صفقة عودة أنطوان غريزمان لفريقه السابق أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة، وكتبت: ”القنبلة كانت غريزمان“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ريال مدريد وفشل تعاقده مع كيليان مبابي، وكتبت: ”كامافينغا نعم ومبابي يستمر“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ونتائج قرعة كأس العالم لكرة السلة، وكتبت: ”أوكرانيا ومقدونيا وجورجيا منافسو منتخب إسبانيا“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعليق كريستيانو رونالدو بشأن عودته لمانشستر يونايتد وإهدائها للسير أليكس فيرغسون، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يهدي عودته لأولد ترافورد للأب الروحي السير أليكس فيرغسون“.

كما تحدثت عن تصريحات هاري كين بشأن فشل صفقة خروجه من توتنهام، وكتبت: ”هاري كين: ضميري مرتاح بعد عملية الخروج الفاشلة“.

كما اهتمت الصحيفة بصفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أبرز صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وكتبت: ”تغليف نهائي“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”الزرق يجب أن يخلصوا أنفسهم“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وكتبت: ”سباق بين ميلان ولاتسيو ويوفنتوس بأيادٍ فارغة“.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد وسوق الانتقالات، وكتبت: ”كامافينغا نعم، مبابي لا“.

كما اهتمت بنجم روما الشاب زانيولو، وكتبت: ”زانيولو: الإصابة ساعدتني“.

الصحيفة اهتمت بإعلان مانشستر يونايتد رسميا التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد: إنه بالفعل حب“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في الأندية الإيطالية، وكتبت: ”هذه هي اللقطات الرئيسية في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية“.

كما اهتمت بيوفنتوس، وكتبت: ”كل شيء على ديبالا“.