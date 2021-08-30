الصحف الرياضية: "مبابي يسرق الأضواء من ميسي".. و"ممفيس ديباي يثير الإعجاب"

شكلت بداية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان ونتائج لقاءات، أمس الأحد، في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز برشلونة وميلان وروما وتوتنهام ومانشستر يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتصريحات مدرب مانشستر يونايتد بشأن مركز كريستيانو رونالدو، وتطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد وجائزة بريطانيا للموتوجي بي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كيليان مبابي وإمكانية انتقاله لريال مدريد، وكتبت ”حتى النهاية“.

كما تحدثت عن بداية ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان، وكتبت ”بداية ميسي لعب نصف ساعة“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2 وفوز برشلونة على خيتافي 2-1، وكتبت ”برشلونة يعتمد على ممفيس ديباي للفوز على خيتافي“، و“ازدحام في صدارة الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”ممفيس ديباي يثير الإعجاب“.

كما تحدثت عن بداية ليونيل ميسي برفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس، وكتبت ”ليونيل ميسي يبدأ برفقة باريس سان جيرمان بفوز“.

الصحيفة اهتمت بنتائج جائزة بريطانيا للموتوجي بي وفوز كوارتارادو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني بفضل الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت ”ممفيس ديباي مرة أخرى“.

كما تحدثت عن بداية ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان خلال لقاء ستاد ريمس، وكتبت ”مبابي يسرق الأضواء من ميسي“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2، وكتبت ”هدف عكسي في الوقت بدل الضائع يجنب حامل اللقب أول هزيمة في الموسم“.

الصحيفة اهتمت بقرار محكمة التحكيم الرياضي الخاص بإجبار الأندية الإسبانية على ترك اللاعبين لمنتخبات بلدانهم في أمريكا الجنوبية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصريحات المدرب النرويجي أولي سولشاير، وكتبت ”روبين نيفيز يحتدم في مواجهة بول بوغبا.. وسولشاير يكشف أين سيلعب كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على واتفورد 1-0 وتصدره الدوري الإنجليزي، وكتبت ”نونو سانتو: لا يمكنني أن أحتفل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على ستاد ريمس 2-0 في الدوري الفرنسي، ومشاركة ليونيل ميسي وتألق كيليان مبابي، وكتبت ”مجتمعين سيكون أفضل“.

كما اهتمت بفوز الفرنسي كوارتارادو بجائزة بريطانيا للموتوجي بي، وكتبت ”كوارتارادو اللقب قريب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الدوري الإيطالي، التي شهدت فوز ميلان 4-1 على كالياري ونابولي 2-1 على جنوى، وروما 4-0 على ساليرنيتانا، وكتبت ”لوسيو ومورينيو بسرعة“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس، وكتبت ”تارديلي: يوفنتوس 3 سنوات من الأخطاء“.

كما اهتمت ببداية ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان خلال الفوز على ستاد ريمس 2-0، وكتبت ”دخول ميسي لكن النجم هو مبابي، هل يكون اليوم في ريال مدريد؟“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد يوفنتوس مع لاعب جديد، وكتبت ”إنقاذ يوفنتوس: بيانيتش أو فيتسيل“.

الصحيفة اهتمت بفوز ميلان 4-1 على كالياري.

كما اهتمت ببداية ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان خلال لقاء ستاد ريمس، وكتبت ”ميسي يبدأ“.