احتفال مبابي ورسالته يثيران الشكوك بشأن فشل انتقاله إلى ريال مدريد

ينتظر ريال مدريد وجماهيره، اليوم الاثنين، لمعرفة مصير صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعدما منح الفريق الإسباني، نظيره الفرنسي مهلة حتى مساء اليوم للرد على عرض ضم اللاعب.

لكن الشكوك تزداد بشأن فشل الصفقة وبقاء مبابي في باريس سان جيرمان بعد مشاركته في لقاء ستاد ريمس في إطار مباريات الدوري الفرنسي وتسجيله لهدفين.

واحتفل النجم الفرنسي بهدفيه برفقة زملائه وبحماسة شديدة وتجاهل صافرات الاستهجان التي أطلقها بعض جماهير باريس سان جيرمان حين نطق مذيع الملعب باسمه.

كما جاءت رسالة مبابي بعد اللقاء عبر صفحته على ”إنستغرام“ لتزيد شكوك جماهير ريال مدريد، حيث كتب ”3 نقاط وهدفان.. ليلة مثالية“.

وتشعر إدارة ريال مدريد بالغضب من تعامل إدارة باريس سان جيرمان مع عرضها الأخير لضم كيليان مبابي، حيث لم ترد على العرض وأصرت على إشراك اللاعب في لقاء ستاد ريمس كتحد لرغبة الفريق الإسباني.

مبابي عبر انستغرام بدون ذكر ميسي:

3 نقاط، هدفان، ليلة مثالية pic.twitter.com/3BFyC7vVPs — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

ولم تخرج كلمات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن السياق نفسه حين أكد أن مبابي لاعب في فريقه وسعيد ببقائه، وقال ”مبابي هو لاعب في فريقنا، تعرفون أن صناعة كرة القدم مليئة بالشائعات“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني ”رئيس الفريق وليوناردو كانا واضحين هو معنا وأنا سعيد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم“.

وقدم ريال مدريد خلال عرضه الأخير مبلغا يصل لـ180 مليون يورو لضم مبابي بعدما رفض الفريق الفرنسي العرض الأول بـ160 مليون يورو.

ورفض مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، كل محاولات باريس سان جيرمان تمديد عقده، علما بأنه انضم للفريق، صيف 2017، من موناكو.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وبإمكان ريال مدريد انتظار كانون الثاني/يناير المقبل والتعاقد مجانا مع مبابي حين يدخل الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي صيف 2022.