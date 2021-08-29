رياضة

بايرن ميونخ يواجه بروسيا مونشنغلادباخ.. قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2021 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2021 20:30 GMT

بايرن ميونخ يواجه بروسيا مونشنغلادباخ.. قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا

من المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا عن مواجهة نارية تجمع بايرن ميونخ مع بروسيا مونشنغلادباخ.

وكان بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 20 لقبًا، قد صعد إلى الدور الثاني بعد فوزه 12/0 على بريمر.

ولعب بايرن ميونخ مع بروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الأولى من الدوري الألماني للموسم الحالي، وتعادلا 1/1.

في حين يلعب بروسيا دورتموند (حامل اللقب) مع ضيفه إنغولشتات، من دوري الدرجة الثانية، أما لايبزيغ الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي، فسيلعب مع بابلسبيرغ من دوري الدرجة الرابعة.

بينما من المقرر أن يلعب مونستر الذي صعد للدور الثاني على حساب فولفسبورغ بقرار إداري مع هيرتا برلين.

ويلعب ماينز مع أرمينيا بيليفيلد، وشتوتغارت مع كولن.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا، يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.

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