بايرن ميونخ يواجه بروسيا مونشنغلادباخ.. قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا عن مواجهة نارية تجمع بايرن ميونخ مع بروسيا مونشنغلادباخ.

وكان بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 20 لقبًا، قد صعد إلى الدور الثاني بعد فوزه 12/0 على بريمر.

ولعب بايرن ميونخ مع بروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الأولى من الدوري الألماني للموسم الحالي، وتعادلا 1/1.

في حين يلعب بروسيا دورتموند (حامل اللقب) مع ضيفه إنغولشتات، من دوري الدرجة الثانية، أما لايبزيغ الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي، فسيلعب مع بابلسبيرغ من دوري الدرجة الرابعة.

بينما من المقرر أن يلعب مونستر الذي صعد للدور الثاني على حساب فولفسبورغ بقرار إداري مع هيرتا برلين.

بايرن ميونخ يضرب منافسه بريمر 12-0 في دور ال64 من كأس ألمانيا ليتأهل إلى دور ال32.. شوبو موتنغ تكفل وحده بأربعة أهداف. pic.twitter.com/H0fb5dRglA — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

ويلعب ماينز مع أرمينيا بيليفيلد، وشتوتغارت مع كولن.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا، يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.