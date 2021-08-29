ميسي على دكة البدلاء خلال مباراة باريس سان جيرمان وريمس

سيبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة باريس سان جيرمان مع ريمس في الدوري الفرنسي على دكة البدلاء، على ملعب أوغيست دولون، مساء اليوم الأحد.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية“ إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قرر إجلاس ميسي على دكة البدلاء أمام ريمس، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي

وأوضحت أن بوكيتينو قرر عدم المخاطرة بميسي، لذلك سيظهر مع الفريق لأول مرة على دكة البدلاء.

واستعرض باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قمصان لاعبي الفريق في غرفة خلع الملابس، حيث ظهر قميص ميسي إلى جانب قميص زميله البرازيلي نيمار.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

ولم يلعب ميسي أي دقيقة مع برشلونة، حيث تم استدعاؤه للمرة الأولى لمواجهة ريمس منذ انضمامه لباريس سان جيرمان.