رياضة

فيليب هيلاندر يمنح رينجرز فوزا صعبا على سيلتيك في الدوري الإسكتلندي
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2021 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2021 15:55 GMT

فيليب هيلاندر يمنح رينجرز فوزا صعبا على سيلتيك في الدوري الإسكتلندي

هذا الفوز الخامس لرينجرز في آخر ست مباريات أمام سيلتيك.

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المصدر: رويترز

فاز رينجرز حامل لقب الدوري الإسكتلندي الممتاز لكرة القدم على غريمه سيلتيك في مباراة قمة قوية بفضل هدف بضربة رأس من المدافع فيليب هيلاندر اليوم الأحد.

وسجل هيلاندر الهدف الوحيد بعد ركلة ركنية نفذها بورنا باريشيتش في الدقيقة 67، ليرفع رينجرز رصيده إلى 9 نقاط من أربع مباريات، بينما بقي سيلتيك سادسا حيث خسر للمرة الثانية هذا الموسم بعد التعثر 2/1 أمام هارتس في الجولة الافتتاحية.

وهذا الفوز الخامس لرينجرز في آخر ست مباريات أمام سيلتيك.

واقترب سيلتيك من التسجيل في الدقيقة 25 عندما أطلق لاعبه أودسون إدوارد تسديدة قوية، قبل أن يسدد رايان كينت لاعب رينجرز في القائم الخارجي من مسافة 20 مترا.

وسيطر رينجرز على المباراة بعد الاستراحة وانطلقت احتفالات صاخبة بين مشجعي رينجرز عندما سجل هيلاندر في شباك جو هارت حارس إنجلترا السابق الذي لمس الكرة لكنه لم يتمكن من إبعادها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسكتلندي:

2021-08-044

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