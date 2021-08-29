رسميا.. ميسي ضمن قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي

أعلن ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة المستدعاة لمواجهة ريمس، مساء اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة للمرة الأولى تواجد الأرجنتيني ليوينل ميسي، منذ انضمامه للفريق قادما من برشلونة الإسباني.

كما تواجد ضمن القائمة الثنائي البرازيلي نيمار داسيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.

وكان ميسي رحل عن ملعب ”البلوغرانا“ عقب 21 عاما تقريبا قضاها في صفوف النادي الكتالوني ليرحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية.

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني بقميص فريقه الجديد حتى الآن بسبب عدم الجاهزية البدنية، لكنه انضم لقائمة المدرب بوكتينيو، التي تستعد لمواجهة ريمس في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

رسمياً.. ليونيل ميسي ضمن قائمة باريس سان جيرمان المُستدعاة لمباراة ريمس الليلة في الدوري الفرنسي. pic.twitter.com/zBjEF1Xx7u — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

النادي الباريسي نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات دون ليونيل ميسي حيث فاز في الجولة الأولى (1-2) أمام ترو ثم في ثاني الجولات (4-2) أمام ستراسبورغ ثم الفوز بالنتيجة ذاتها (2-4) أمام ستاد بريست.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ أشارت إلى أن ميسي سوف يشارك أساسييا أمام ريمس بعدما حصل على راحة في الفترة الماضية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا هذا الصيف.

فيما ألمحت صحيفة ”لوباريسيان“ إلى إمكانية مشاركة اللاعب كبديل لمدة 30 دقيقة فقط في الشوط الثاني من اللقاء لكنها أكدت أن رغبة ليو هي اللعب بصفة أساسية، وأن اللاعب الآن جاهز من الناحية البدنية.