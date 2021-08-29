الصحف الرياضية: ميسي على خشبة المسرح.. والفرصة الأخيرة لباريس سان جيرمان من أجل مبابي

شكلت نتائج لقاءات، أمس السبت، في الدوريات الأوروبية والتي شهدت فوز ريال مدريد على ريال بيتيس، وفوز مانشستر سيتي على آرسنال، وتعادل ليفربول أمام تشيلسي وهزيمة يوفنتوس بملعبه أمام إمبولي، وتطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بإمكانية بداية ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس، وتصريحات رونالد كومان الغاضبة من سوق الانتقالات، وأبرز لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ريال بيتيس 1-0 في الدوري الإسباني وانتظار صفقة كيليان مبابي، وكتبت ”الفوز وينتظرون“.

كما تحدثت عن لقاء، يوم الأحد، أتلتيكو مدريد ضد فياريال، وبرشلونة أمام خيتافي، وتصريحات رونالد كومان، وكتبت ”برفقة سواريز والبحث عن الصدارة“، و“كومان: أمر محبط ألا تحصل على تعاقدات“.

واهتمت الصحيفة بتطورات صفقة كيليان مبابي، وكتبت ”الفرصة الأخيرة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني، وتصريحات المدرب الهولندي رونالد كومان، وكتبت ”كومان ينفجر“، و“الفوز برفقة تير شتيغن“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال بيتيس 1-0 وكتبت ”فوز مع أمل الحصول على مبابي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الشاب ألياكس موريبا، وكتبت ”ألياكس يتفاوض مع توتنهام“.

كما اهتمت بإمكانية بداية ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان، اليوم الأحد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وخيتافي وعودة الحارس الألماني تير شتيغن، وكتبت ”العودة من أجل الفوز“.

كما تحدثت عن إمكانية ظهور ليونيل ميسي الأول برفقة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس، وكتبت ”ميسي على خشبة المسرح“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال بيتيس 1-0 وتطورات صفقة كيليان مبابي، وكتبت ”كارفخال يحسم والفرصة الأخيرة لباريس سان جيرمان من أجل مبابي“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وفياريال، وكتبت ”الصدارة على بعد خطوة“، وأيضا اهتمت بنتائج الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”فوز مانشستر سيتي على آرسنال 5-0، وتعادل ليفربول أمام تشيلسي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ريال بيتيس 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”كارفخال لا يفشل أبدا“.

وتحدثت عن تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد، وكتبت ”الإنذار الأخير لباريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات أتلتيكو مدريد وفياريال، وكتبت ”لقاء دوري الأبطال“، ولقاء برشلونة وخيتافي، وكتبت ”حالة طوارئ للجميع“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام آرسنال 5-0 وتحمل الإسباني ميكيل أرتيتا مسؤولية الهزيمة، وكتبت ”أرتيتا يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام مانشستر سيتي ويعترف أن آرسنال في موقف صعب“.

كما تحدثت عن تعادل ليفربول وتشيلسي وتصريح يورغن كلوب بشأن ضربة الجزاء، وكتبت ”يورغن كلوب: شعرت بالأسف من أجل رييس بسبب البطاقة الحمراء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الظهور المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة باريس سان جيرمان خلال مواجهة ستاد ريمس، وكتبت ”الأول لليونيل ميسي، ملك ريمس“.

كما اهتمت بفوز نيس على بوردو 4-0 وأولمبيك مارسيليا على سانت إيتيان 3-1 في الدوري الفرنسي.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام إمبولي 1-0 بميدانه في الدوري الإيطالي، وكتبت ”هناك القليل للبقاء أليغري“.

كما تحدثت عن تألق كوريا برفقة إنتر ميلان، وكتبت ”سحر كوريا“.

واهتمت بلقاء ميلان وكالياري، وكتبت ”تحدي جيرو“.