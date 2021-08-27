الفيفا يتفاوض بشأن إجلاء لاعبي كرة القدم من أفغانستان

قال الاتحاد الدولي (الفيفا)، إنه يتفاوض بشأن إجلاء ”صعب للغاية“ للاعبي كرة القدم والرياضيين الآخرين من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.

واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية بوابات مطار كابول المكتظة في هجوم انتحاري وقع، يوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا، وتسبب في إحداث فوضى في الجسر الجوي الذي يهدف إلى نقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، توفي لاعب المنتخب الأفغاني زكي أنوري بعد سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابول، حيث احتشد الأفغان الساعون للفرار من البلاد بعد استيلاء مقاتلي طالبان على السلطة في العاصمة، يوم 15 أغسطس آب.

مصرع أنواري لاعب منتخب الشباب الأفغاني "سقوطا" من طائرة أمريكية https://t.co/9taypa4KdN pic.twitter.com/HdnvMyLpq3 — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وقال متحدث باسم الفيفا في بيان، يوم الخميس: ”رئيس الفيفا والأمين العام يتابعان الموقف عن كثب ويعملان بلا كلل مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة لإخراج أولئك المعرضين للخطر من أفغانستان.

”قيادة الفيفا تشارك شخصيا في التفاوض بشأن الإجلاء المعقد للاعبي كرة القدم والرياضيين الآخرين. إنها بيئة صعبة للغاية“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أن أستراليا أجلت ما يزيد على 50 لاعبة كريكيت أفغانية وأقاربهن بعد ضغط من شخصيات بارزة في عالم الرياضة.

وحثت قائدة منتخب أفغانستان لكرة القدم السابقة خالدة بوبال اللاعبات على حذف حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي وإزالة هوياتهن وحرق قمصان المنتخب الوطني من أجل سلامتهن بعد عودة البلاد لحكم طالبان، التي فرضت قيودا صارمة على النساء خلال فترة حكمها في الفترة من 1996-2001.

وقالت بوبال لرويترز في مقابلة بالفيديو، إن المسلحين قتلوا واغتصبوا ورجموا النساء في الماضي، وإن لاعبات كرة القدم يشعرن بالخوف مما قد يخبئه المستقبل.