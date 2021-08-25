رياضة

الصحف الرياضية: "أسماء كبيرة لا يمكنها اللعب مع منتخباتها".. و"نداء هاري كين لتوتنهام"
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2021 5:50 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2021 6:45 GMT

الصحف الرياضية: "أسماء كبيرة لا يمكنها اللعب مع منتخباتها".. و"نداء هاري كين لتوتنهام"

شكل عرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ورفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين الدوليين بتمثيل منتخبات بلدان مدرجة

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل عرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ورفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين الدوليين بتمثيل منتخبات بلدان مدرجة على القائمة الحمراء خلال التوقف الدولي المقبل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمصير عدة لاعبين، كالإنجليزي هاري كين والهولندي دوني فان دي بيك والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وعودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عرض  ريال مدريد لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وكتبت: ”يوجد فعلا عرض من ريال مدريد بـ160 مليون يورو“.

كما تحدثت عن عودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة، وكتبت: ”أنسو فاتي يتدرب بعد غياب 10 أشهر“.

الصحيفة اهتمت باقتراب البرازيلي كونها من التوقيع لأتلتيكو مدريد وأيضا بدعم رابطة الدوري الإسباني لاحتجاج الأندية ضد أتحاد أمريكا الجنوبية، وكتبت: ”رابطة الدوري تدعم احتجاج الأندية ضد الكونميبول“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن عودة أنسو فاتي للتدريبات، وعنونت: ”تعاقد سوبر“، وعن تخفيض اللاعبين لرواتبهم، كتبت: ”ناقص 141 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بعرض ريال مدريد لضم كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد يعرض 160 مليونا من أجل مبابي“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وكتبت: ”عودة أنسو فاتي“.

كما اهتمت بعرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد: 160 مليون يورو من أجل مبابي“.

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آس

ركزت الصحيفة على عرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وكتبت: ”ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو“.

كما تحدثت عن عودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة واقتراب البرازيلي كونها من أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كونها مسألة ساعات“.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وتألق السلوفيني روجليتش.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رفض أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين الدوليين بتمثيل منتخبات بلدانهم التي تتواجد في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، وكتبت: ”أندية  الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض السماح لـ59 لاعبا بالمشاركة برفقة منتخبات بلدانهم الأسبوع المقبل“.

كما اهتمت بهاري كين مهاجم توتنهام ومستقبله، وكتبت: ”نداء هاري كين لتوتنهام“.

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ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على رفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين الذين تتواجد بلدانهم في القائمة الحمراء بتمثيل منتخباتهم، وكتبت: ”أسماء كبيرة لا يمكنها اللعب مع منتخباتها“.

الصحيفة اهتمت بنداء دينيس بركامب لمواطنه دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”دينيس: قاتل دوني“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مبابي: ريال مدريد يهاجم بـ160 مليون يورو“.

كما تحدثت عن منتخب فرنسا من خلال حوار مع القائد هوغو لوريس، وكتبت: ”لوريس: أعتقد أننا أصبنا في كبريائنا“.

كما اهتمت بلقاء موناكو وشاختار في الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”موناكو يجب أن يقلب كل المعطيات“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير النجمين الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وكتبت: ”مبابي هارب وكريستيانو رونالدو قلق“.

كما اهتمت باقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع كوريا لاعب لاتسيو.

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي“.

كما تحدثت عن اقتراب إنتر ميلان من كوريا لاعب لاتسيو، ومصير بيلوتي لاعب تورينو، وكتبت: ”إنتر ميلان نقطة تحول لكوريا.. وبيلوتي يغضب الجماهير“.

كما اهتمت بترشيح أنطونيو كونتي لتدريب آرسنال، وكتبت: ”آرسنال يضغط من أجل كونتي“.

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