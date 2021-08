تكريم الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة إريكسن بجائزة رئيس "يويفا"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، إن الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة الدنماركي كريستيان إريكسن في بطولة أوروبا 2020 في يونيو حزيران الماضي سيحصل على جائزة رئيس اليويفا.

وسقط لاعب الوسط على الأرض خلال هزيمة الدنمارك في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا أمام فنلندا في 12 يونيو حزيران الماضي في كوبنهاغن، وتلقى العلاج الذي أنقذ حياته في الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وسيتم تكريم طبيب الفريق الدنماركي واخصائي العلاج الطبيعي وكذلك القائد سيمون كير الذي بدأ الإنعاش القلبي الرئوي لزميله إريكسن.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، في بيان: ”جائزة الرئيس هذا العام تتجاوز كرة القدم. إنها ستكون بمثابة تذكير مهم ودائم لقيمة الحياة وأهميتها، وتضع كل شيء في حياتنا في أوضح مكانة“.

🚨 BREAKING 🚨

The medical team that saved Denmark's Christian Eriksen and team captain Simon Kjær have been awarded the 2021 UEFA presidents awards 🙏 pic.twitter.com/ed6hJi8mFo

— Football Daily (@footballdaily) August 24, 2021