تكريم الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة إريكسن بجائزة رئيس "يويفا"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، إن الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة الدنماركي كريستيان إريكسن في بطولة أوروبا 2020 في يونيو حزيران الماضي سيحصل على جائزة رئيس اليويفا.

وسقط لاعب الوسط على الأرض خلال هزيمة الدنمارك في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا أمام فنلندا في 12 يونيو حزيران الماضي في كوبنهاغن، وتلقى العلاج الذي أنقذ حياته في الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وسيتم تكريم طبيب الفريق الدنماركي واخصائي العلاج الطبيعي وكذلك القائد سيمون كير الذي بدأ الإنعاش القلبي الرئوي لزميله إريكسن.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، في بيان: ”جائزة الرئيس هذا العام تتجاوز كرة القدم. إنها ستكون بمثابة تذكير مهم ودائم لقيمة الحياة وأهميتها، وتضع كل شيء في حياتنا في أوضح مكانة“.

🚨 BREAKING 🚨 The medical team that saved Denmark's Christian Eriksen and team captain Simon Kjær have been awarded the 2021 UEFA presidents awards 🙏 pic.twitter.com/ed6hJi8mFo — Football Daily (@footballdaily) August 24, 2021

ومنذ ذلك الحين، خضع إريكسن لعملية جراحية لزراعة منظم لضربات القلب يمنع السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

ومع ذلك يبدو مستقبله في الملاعب غير واضح، حيث تمنع القواعد في إيطاليا اللاعب البالغ عمره 29 عاما من اللعب مع ناديه إنتر ميلان قبل إزالة الجهاز.

وقال إريكسن في رسالة شكر إلى الطاقم الطبي الذي أنقذ حياته ”لقد أديتم عملا رائعا وأنقذتم حياتي، وأيضا أوجه الشكر إلى صديقي وقائدي سيمون كير وزملائي في الفريق الدنماركي على مساندتهم لي في 12 يونيو وما بعده“.

ومن بين الأشخاص التسعة الذين تلقوا هذا الوسام الممنوح سنوياً من رئيس ”يويفا“، قائد منتخب الدنمارك سيمون كاير الذي أسرع باتجاه زميله الذي كان وجهه في العشب، فقام بتجليسه على جانبه، وثبت رأسه وفتح فمه لسحب لسانه لمنعه من الاختناق.

واعتُبر ما قام به كاير مساهمة فعالة قبل تدخل الجهاز الطبي وبدء عملية إنعاش اللاعب الذي عانى من نوبة قلبية قوية.

وبحسب إنتر، يتمتع اللاعب البالغ 29 عاماً بـ“حالة ممتازة“، دون معرفة ما إذا كان قادراً على متابعة مسيرته من عدمها.

📹 | VIDEO Eriksen back at the Suning Training Centre 👇pic.twitter.com/J35TO1EPRZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 4, 2021

وانشئت جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1998 تكريماً ”للإنجازات الاستثنائية، التميّز المهني والصفات الشخصية المثالية“ بحسب تعابير الاتحاد القاري.

وكان يويفا قد كرّم في عام 2020 المهاجم العاجي السابق ديدييه دروغبا.