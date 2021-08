حكم دنماركي يكتسب تعاطف العالم بعد سقوطه على ركبته لاعترافه بخطأ (فيديو)

سقط حكم دنماركي على ركبتيه بشكل مثير ومفاجئ خلال إحدى المباريات، بعد أن أدرك أنه اتخذ القرار الخاطئ ومن المحتمل أن يكلف أحد الفريقين هدفًا حاسمًا.

وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للحكم نيلز هير، الذي كان يدير مباراة دوري الدرجة الثانية في الدنمارك بين فريدريكيا وفينديسل، وهو يسقط على ركبتيه ويضع يديه على رأسه، بعدما أطلق صفارته، بينما كان أحد مهاجمي الفريقين في وضع انفراد، ليدرك بشكل متأخر أن صفارته كانت خاطئة وحرمت الفريق من هدف محقق.

This is crazy … referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO

— Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021