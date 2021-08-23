رياضة

حكم دنماركي يكتسب تعاطف العالم بعد سقوطه على ركبته لاعترافه بخطأ (فيديو)
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2021 21:43 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2021 22:25 GMT

حكم دنماركي يكتسب تعاطف العالم بعد سقوطه على ركبته لاعترافه بخطأ (فيديو)

الحكم الدنماركي يكتسب احترام وتعاطف العالم بعدما جاء بتصرف عفوي اعترف به بخطأ في إطلاق صفارته.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

سقط حكم دنماركي على ركبتيه بشكل مثير ومفاجئ خلال إحدى المباريات، بعد أن أدرك أنه اتخذ القرار الخاطئ ومن المحتمل أن يكلف أحد الفريقين هدفًا حاسمًا.

وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للحكم نيلز هير، الذي كان يدير مباراة دوري الدرجة الثانية في الدنمارك بين فريدريكيا وفينديسل، وهو يسقط على ركبتيه ويضع يديه على رأسه، بعدما أطلق صفارته، بينما كان أحد مهاجمي الفريقين في وضع انفراد، ليدرك بشكل متأخر أن صفارته كانت خاطئة وحرمت الفريق من هدف محقق.

وقال موقع ”sportbible“ إنه خلال الشوط الأول بدأ فريدريسيا هجمة مرتدة حيث كان متأخرا 0/1، لكن لاعب خط الوسط المهاجم كريستيان كيركيغارد تعرض لعرقلة على حافة منطقة الجزاء، وعندما أطلق الحكم صفارته لم يلاحظ أن كيركيغارد قد مرر الكرة بالفعل لزميله الذي كان على وشك الانفراد بحارس الخصم، واقترب من هز الشباك.

وبعد ارتكاب هذا الخطأ، كانت ردة فعل هير صادقة ومعبرة بشكل مذهل، حيث سقط على ركبتيه بعد أن أدرك أنه قد يكلف الفريق هدفًا حاسمًا.

ولقيت هذه اللحظة المرحة استقبالًا جيدًا إلى حد كبير من الجماهير في جميع أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أقر الكثيرون بصدق هير في تصرفه وتعبيره.

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وقال أحد المشجعين: ”جيد. إنه إنسان، لقد أخطأ. لقد أدرك ذلك على الفور، ومن خلال ردود فعل اللاعبين، عرفوا أنه يعرف ذلك أنه أخطا فمر الأمر بسلاسة“.

وأضاف شخص آخر: ”انظر كيف كان رد فعل اللاعبين، قال الحكم إنني ارتكبت خطأ وفهموا جميعًا. أحب أن يفعل ذلك واحد فقط من حكام الدوري الإنجليزي الممتاز“.

ومع ذلك، أقر أحد المشجعين بصدق تصرفات الحكم، لكنه قال: ”ردود فعل متباينة. أنا سعيد لأن الحكم اعترف بخطئه المتمثل في عدم الاستفادة من أفضلية اللعب والسماح بتسجيل هدف، ولكن إذا كنت أنا الحكم فلن أفعل ذلك، حتى لو كنت مخطئا لكني لن أنزل على ركبتي أبدا“.

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