رابطة الدوري الفرنسي تحقق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا

قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومارسيليا في 25 أغسطس الجاري بعد إلغاء المباراة أمس الأحد بسبب شغب الجماهير.

وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات.

وألغيت المباراة بين نيس وغريمه مرسيليا في الدقيقة الـ 75 أمس بعد مشاجرة بين لاعبي مارسيليا مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب.

وألقت جماهير نيس قوارير مياه على ديميتري باييه لاعب مارسيليا، عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين قبل أن يقتحم الجمهور أرض الملعب.

وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لحوالي 90 دقيقة قبل أن يعلن الحكم بنوا باستيان إلغاءها، حيث عاد لاعبو نيس قبل ذلك بدقائق إلى أرض الملعب، بينما لم يلتحق بهم فريق مارسيليا.

وكان جان-بيير ريفير، رئيس نيس، قد طلب من جماهير ناديه عبر الإذاعة الداخلية للملعب التحلي بالهدوء، لكن مارسيليا رفض استكمال اللقاء.

إيقاف مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي بسبب الشغب (فيديو) https://t.co/JFbajAJL8Q pic.twitter.com/LhAXk3ODj1 — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

وأعلن بابلو لونغوريا، رئيس مارسيليا، أن النادي قرر عدم استكمال المباراة رغم قرار السلطات بضرورة استئناف اللعب، وقال في مؤتمر صحفي ”قررت الرابطة استكمال المباراة، لكننا قررنا عدم اللعب لأن سلامة لاعبينا لم تكن مضمونة“.

وأضاف: ”هذه المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك. لقد سبق أن واجهنا هذا الأمر في مونبلييه وحينها قررنا استكمال اللعب بعد اتخاذ قرار باستئناف اللعب. ما حدث أمس غير مقبول. كان يجب أن نجعلها حادثة لمسؤولي كرة القدم الفرنسية، ولهذا السبب عدنا إلى مارسيليا“.

وألقى ريفير، رئيس نيس، باللوم على باييه وزميله ألفارو غونزاليس في هذه الفوضى بعدما ردا على المشجعين بإعادة إلقاء قارورات المياه، واتهم بعض مسؤولي مارسيليا بالاعتداء على لاعبي أصحاب الأرض.

وقال ريفير: ”من المحبط أن المباراة انتهت بهذه الطريقة، شاهد الجميع ما حدث. لا ننكر أن قارورات المياه ألقيت لأننا جميعا شاهدنا ذلك. ما زاد من المواجهات هو رد فعل اثنين من لاعبي مارسيليا. بعد ذلك كان من المحزن دخول مسؤولي أمن مارسيليا أرض الملعب والاعتداء على لاعبينا“.

أحداث شغب ضخمة في مباراة نيس ومارسيليا بالدوري الفرنسي حيث ألقى أحد الجماهير قارورة مياة على ديميتري باييه لاعب مارسيليا الذي قذفها بدوره إلى المدرج، لتقتحم الجماهير أرض الملعب وتتوقف المباراة. pic.twitter.com/l2rzeR7iXU — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية اليومية أن ماتيو الجندوزي ولوان بيريس لاعبي مارسيليا تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما 1-صفر عند توقف اللعب قبل ربع ساعة من النهاية، إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرغ هدف صاحب الأرض في الدقيقة الـ 49 فيما أهدر مارسيليا العديد من الفرص في الشوط الأول.