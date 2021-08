تقرير: كامافينغا خاض مباراته الأخيرة مع رين ويقترب من باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو، صحفي شبكة ”سكاي سبورتس“ المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن إدواردو كامافينغا، نجم رين الفرنسي، قرر الرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وقال رومانو عبر حسابه الموثق على موقع ”تويتر“: ”هناك فرصة لرحيل كامافينغا عن رين في الأيام الثمانية الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية“.

وأضاف: ”كامافينغا لن يوقع على عقد جديد مع رين. الفريق الفرنسي بات منفتحا على بيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وينتظر العروض في الأيام القليلة المقبلة“.

ووفقا لما ذكرته صحيفتا Ouest-France وليكيب، فإن ”كامافينغا أبلغ مشجعي رين يوم الأحد بعد الفوز في الديربي ضد نانت برحيله الوشيك“.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن ”المحادثات متقدمة بين باريس سان جيرمان ورين، وكامافينغا يريد الالتحاق بالنادي الفرنسي ولم يخفِ ذلك مطلقا خلال الأشهر الأخيرة، وقد تُغلَق العملية في غضون الأيام القليلة المقبلة“.

