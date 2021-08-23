الصحف الرياضية: "فينيسيوس ينقذ ريال مدريد".. و"ألتراس نيس يهاجمون لاعبي مارسيليا"

شكلت نتائج لقاءات، يوم الأحد، في الدوريات الأوروبية وأبرزها تعادل ريال مدريد وفوز أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وفوز تشيلسي في ديربي لندن على آرسنال في إنجلترا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بإيقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وجلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، وتألق ممفيس ديباي مع برشلونة، وتطورات صفقة هاري كين إلى مانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الإسباني، وتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكتبت ”فينيسيوس كبير“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0 وتصدره الدوري الإسباني، وكتبت ”كوريا يقود مرة أخرى حامل اللقب“.

الصحيفة اهتمت بجلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال لقاء يوفنتوس وأودينيزي، وكتبت ”بديل والكثير من الضوضاء“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تألق الهولندي ممفيس ديباي برفقة برشلونة في أول لقاءات الموسم، وكتبت ”القائد ممفيس ديباي“.

وتحدثت عن حوارها مع نجم برشلونة الشاب بيدري، وكتبت ”بيدري: بالنسبة لي اللعب كثيرا هدية“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام ليفانتي 3-3، وفوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”فينيسيوس ينقذ نقطة في فالنسيا“، و“أتلتيكو مدريد يفوز بهدف لكوريا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستوى برشلونة في أول لقاءات الموسم والتفاهم بين دي يونغ وممفيس ديباي ومشاكل الدفاع، وكتبت ”اتصال.. وانقطاع اتصال“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الإسباني.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0، وكتبت: ”كوريا ينقذ الفوز أمام منافس غير مريح“.

كما اهتمت الصحيفة بإيقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت ”ألتراس نيس يهاجمون لاعبي مارسيليا“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام ليفانتي 3-3 في الدوري الإسباني، وكتبت ”جنون“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 1-0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد بالفعل متصدر“.

الصحيفة اهتمت بإصابة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، ومدة غيابه، وكتبت ”بيكيه يغيب عن لقاء واحد“.

كما اهتمت بجلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال لقاء فريقه يوفنتوس أمام أودينيزي، وكتبت ”كريستيانو رونالدو طلب أن يكون بديلا“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بديربي لندن على آرسنال 2-0، وكتبت ”لوكاكو مثل المتاعب“.

كما تحدثت عن عودة هاري كين للعب برفقة توتنهام، ومصير صفقته مع مانشستر سيتي، وكتبت ”هاري كين عاد أيضا.. وبيب غوارديولا يتعهد بتحقيق الصفقة حتى اللحظة الأخيرة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إيقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي بسبب شجار بين الجماهير واللاعب ديمتري باييت، وكتبت ”لا يحتمل“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أولمبيك ليون المثير 3-3 أمام كليرمون، وكتبت ”نهاية خيالية“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام أودينيزي 2-2 في أولى جولات الدوري الإيطالي، وكتبت ”يوفنتوس هذا مؤلم“.

كما تحدثت عن فوز روما على فيورنتينا 3-1 ونابولي على فينيزيا 2-0، وكتبت ”إبراهيم يبدأ وفيرتو يحسم“، و“أوسيمين حمراء وسحر نابولي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام أودينيزي 2-2 في بداية لقاءاته بالدوري الإيطالي وجلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وكتبت ”كريستيانو رونالدو أصفر.. وديبالا قدم عملا جيدا.. وتشيزني يفسد“.

كما اهتمت بلقاء ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، وكتبت ”ميلان يطلق مهمة الحصول على لقب الدوري الإيطالي“.