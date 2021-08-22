رياضة

سقط مغشيا عليه.. تحسن الحالة الصحية لفابريس نساكالا لاعب بشكتاش (صور)
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 14:13 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 14:25 GMT

سقط مغشيا عليه.. تحسن الحالة الصحية لفابريس نساكالا لاعب بشكتاش (صور)

نساكالا سقط في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، وسط ذهول وقلق لاعبي الفريقين.

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المصدر: رويترز

قال نادي بشكتاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدافعه فابريس نساكالا القادم من الكونغو الديمقراطية نقل إلى المستشفى؛ بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور، أمس السبت.

وسقط نساكالا (31 عاما) في الدقيقة 70 من عمر اللقاء قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، وسط ذهول وقلق لاعبي الفريقين.

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه.

وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان: ”التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن“.

وعبر موقع ”تويتر“ نشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما.

ويأتي الحادث بعد تعرض لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن لوعكة صحية خطيرة خلال مباراة في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا، في يونيو حزيران الماضي.

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