سقط مغشيا عليه.. تحسن الحالة الصحية لفابريس نساكالا لاعب بشكتاش (صور)

قال نادي بشكتاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدافعه فابريس نساكالا القادم من الكونغو الديمقراطية نقل إلى المستشفى؛ بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور، أمس السبت.

وسقط نساكالا (31 عاما) في الدقيقة 70 من عمر اللقاء قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، وسط ذهول وقلق لاعبي الفريقين.

Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı pic.twitter.com/JzqVwlfVFV — Tez Haber (@TezHaber) August 21, 2021

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه.

وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان: ”التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن“.

وعبر موقع ”تويتر“ نشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما.

ويأتي الحادث بعد تعرض لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن لوعكة صحية خطيرة خلال مباراة في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا، في يونيو حزيران الماضي.