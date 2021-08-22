الصحف الرياضية: "مانشستر سيتي يقدم وليمة رائعة".. و"المنقذ ممفيس ديباي"

شكلت أبرز نتائج لقاءات، يوم السبت، في الدوريات الأوروبية وانطلاق الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بعدم رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس والرقم الجيد للجامايكية تومسون في 100 متر، وسباقات الفورمولا وان، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”اختراعات الدون كارلو“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام أتلتيك بلباو، وكتبت ”برشلونة ينقذه هدف من ممفيس ديباي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإلتشي، وكتبت ”حامل اللقب يحتفل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”المنقذ ممفيس ديباي“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وليفانتي، وكتبت ”أنشيلوتي لا يستبعد قدوم مبابي“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على نوريتش سيتي 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”مانشستر سيتي يقدم وليمة رائعة“.

كما اهتمت بتعادل إسبانيول أمام فياريال سلبيا، وكتبت ”إلغاء هدفين لإسبانيول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”المنقذ“.

كما تحدثت عن لقاء ليفانتي وريال مدريد، وكتبت ”الزيارة الثانية لريال مدريد دون كروس ولا مودريتش“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت ”لقاء أتلتيكو مدريد بجماهيره في واندا ميتروبوليتانو“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وريال مدريد وثلاثي الهجوم المكون من غاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد، وكتبت ”BBH يعود للمشهد“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”ممفيس ديباي أصلحه“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد أمام إلتشي وسباقات الفورمولا وان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت ”قشعريرة على الساحل“.

كما اهتمت بنتائج الدوري الفرنسي وتعادل ليل أمام سانت إيتيان وخسارة موناكو أمام لانس، وكتبت ”ليل يطمئن“، و“لانس يتحرر وموناكو يتأزم“.

الصحيفة اهتمت بالرقم القياسي للجامايكية تومسون في سباق 100 متر.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان، حامل اللقب، على جنوى 4-0 في أولى جولات الدوري الإيطالي، وكتبت ”لوكاكو الذي؟ هذا إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن مصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وعن ميلان، وكتبت ”كريستيانو رونالدو سيبقى في يوفنتوس“، و“ميلان: هذا من أجلك“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلانتا على تورينو 2-1، وكتبت ”تورينو جميل وغياب أتلانتا“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان، حامل اللقب، على جنوى 4-0 في أولى جولات الدوري الإيطالي، وكتبت ”إنتر ميلان يقول 4“.

كما تحدثت عن بقاء كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وكتبت ”كريستيانو رونالدو لك يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلانتا على تورينو 2-1، وكتبت ”إنه شيء آخر تماما تورينو لكن أتلانتا يسخر منه بهدف في الدقيقة الـ93“.