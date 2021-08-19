مصرع أنواري لاعب منتخب الشباب الأفغاني "سقوطا" من طائرة أمريكية

أشارت تقارير صحفية إلى أن زكي أنواري لاعب منتخب الشباب الأفغاني لكرة القدم توفي خلال محاولته تسلق طائرة أمريكية من مطار كابول خلال محاولة يائسة للفرار بعد سيطرة جماعة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في بلاده.

ونشأ زكي أنواري، 19 عامًا، في ظل الأنظمة المدعومة من الغرب للرئيسين حامد كرزاي وأشرف غني، وكان يدرس في مدرسة دولية مرموقة في كابول إلى جانب أبناء الدبلوماسيين.

وبسبب عمره الصغير لم يكن لدى أنواري خبرة مباشرة في الحياة في ظل حكم طالبان الذي طرد من السلطة في عام 2001.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه تم اكتشاف رفات أنواري حول عجلة طائرة نقل أمريكية من طراز C-17 عند وصولها إلى قطر، بعد أن أقلعت الطائرة من كابول مع تشبث أفغان يائسين بجسم الطائرة يوم الإثنين الماضي.

وكان اللاعب من بين العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد صعودهم على متن الطائرة أثناء إقلاعها، مع مقطع فيديو مروّع يظهر جثثًا تتساقط على الأرض بينما كانت الطائرة تحلق في السماء.

وأشارت تقارير إلى أن اثنين من الذين لقوا حتفهم عندما سقطوا من الطائرة شقيقين مراهقين قاما ببيع البطيخ في السوق المركزي في كابول.

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشقيقتين عمرهما 16 و17 عامًا، وكانا يبحثان عن ما يكفي لإعالة والدتهما لأن الأسرة كانت فقيرة للغاية.

وقال سلاح الجو الأمريكي في وقت لاحق إن الطيارين قرروا المضي قدمًا في الإقلاع لأن الطائرة ”كانت محاصرة“ وكان هناك ”وضع أمني سريع التدهور حول الطائرة“.

تأكيد الوفاة

وأكدت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان وفاة أنواري، حسبما أفادت وكالة أريان نيوز“ للأنباء يوم الخميس.

وكان لاعب كرة القدم الواعد قد هرع إلى المطار بعد ساعات من سقوط كابول في يد طالبان، وانضم إلى آلاف آخرين في التدفق على المدرج ثم مطاردة طائرة القوات الجوية الأمريكية على الرغم من الطلقات التحذيرية.

وكان المراهق المحبوب قد التحق بمدرسة الاستقلال الثانوية المرموقة الناطقة بالفرنسية في كابول، وتم استدعاؤه إلى فريق الشباب الوطني عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وعبر أصدقاؤه وأقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم بالقول إن ”خسارته التي لا توصف“.

وفي آخر مشاركة مؤثرة على فيسبوك، كتب أنواري: ”أنت رسام حياتك، لا تعط فرشاة الطلاء لأي شخص آخر!

وكتب أحد الأصدقاء عنه اليوم: ”لقد كان أخًا، وكانت لي معه ذكريات لا تُنسى، وخسارته التي لا توصف تملؤني بالحزن“.

وقال مساعد مدير أفغانستان علي عسكر لالي: ”رحمه الله وتذكر ذكراه“.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا في إقلاع الطائرة الذي شهد تشبث أنواري والعديد من الأشخاص الآخرين بالجسم الخارجي للطائرة أثناء صعودها.

وأظهرت لقطات فيديو أشخاصًا يجلسون على أجنحة الطائرة أسفل أحد التوربينات بينما اندفع آخرون أسفل مقدمة الطائرة وأمام عجلاتها.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن ”الطائرة كانت محاطة بمئات المدنيين الأفغان الذين اخترقوا محيط المطار“.

وفي مواجهة الوضع الأمني المتدهور بسرعة حول الطائرة، قرر طاقم C-17 مغادرة المطار في أسرع وقت ممكن، تم اكتشاف بقايا بشرية في محيط عجلة الطائرة C-17 بعد هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقالت القوات الأمريكية إن ”الطائرة محتجزة حاليًا للتفتيش وجمع الرفات قبل طيرانها مجددا“.