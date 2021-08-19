النيوزيلندية ريبيكاه ستوت تعود إلى ملبورن سيتي بعد تعافيها من السرطان

ستعود المدافعة النيوزيلندية ريبيكاه ستوت إلى منافسات الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم في صفوف فريقها ملبورن سيتي، بعد تعافيها من سرطان الغدد الليمفاوية.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت ستوت التي سبق لها اللعب في صفوف برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي، إنها ستخضع لعلاج كيميائي لمدة أربعة أشهر بعد ثبوت إصابتها بالمرض.

وقال ملبورن سيتي، إن ستوت (28 عاما) تعافت تماما بعد الخضوع للعلاج في أستراليا.

وفي الشهر الماضي، تدربت ستوت مع فريق بولين لايونز المغمور قبل أن تقرر العودة إلى صفوف ملبورن سيتي الذي سبق وفازت معه بلقب الدوري الأسترالي الممتاز مرتين، وبلقب دوري القسم الثاني أربع مرات ما بين 2015 و2020.

ولعبت ستوت مع منتخب الشابات الأسترالي قبل التحول لتمثيل منتخب نيوزيلندا مسقط رأسها، والذي لعبت له 81 مباراة دولية.