الصحف الرياضية: ميسي يستعيد الابتسامة في باريس سان جيرمان.. و"انفجار كريستيانو رونالدو"

شكلت رسالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنفي شائعات عودته إلى ريال مدريد، وأخبار سوق الانتقالات وأهمها انتقال الدولي الإيطالي لوكاتيلي ليوفنتوس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة والصفقة التبادلية المحتملة مع آرسنال، وعودة الابتسامة لغاريث بيل، وأهداف كريم بنزيما في ريال مدريد، وعودة الابتسامة لليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، وهزيمة موناكو على أرضه في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الويلزي غاريث بيل، الذي عاد للعب رسميا برفقة ريال مدريد، وكتبت ”غاريث بيل استعاد الابتسامة“.

كما اهتمت بأزمة أفغانستان ومصير لاعبي كرة القدم، وكتبت ”ماذا تستطيع أن تفعل من أجلي؟“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة والرئيس خوان لابورتا وكيفية إنقاذه الفريق، وكتبت ”بهذه الطريقة أنقذ خوان لابورتا كرة المقابلة“.

كما اهتمت برد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على شائعات عودته لريال مدريد، وكتبت ”كريستيانو رونالدو: لا يمكنني السماح لهم بمواصلة اللعب باسمي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة، وكتبت ”صفقة تبادلية: كوتينيو – أوباميانغ“.

كما تحدثت عن قضية عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، وكتبت ”ريال مدريد قال لا، لكريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة ولاعبيه السابقين، وكتبت ”برشلونة يطلق تهديدات بفصل أومتيتي“، و“بويان يبدأ المغامرة اليابانية“، و“ليونيل ميسي يستعيد الابتسامة في باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، وكتبت “ كوتينيو، القطار الأخير“.

الصحيفة تحدثت عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت ”مبابي ليس للبيع“.

كما تحدثت عن شائعات عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد، وكتبت ”أنشيلوتي يغلق الباب أمام كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بمرور عام على تسلم الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب برشلونة، وكتبت ”كومان ينهي سنة في برشلونة“.

آس

ركزت الصحيفة على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وأهدافه في الموسم الجديد، وكتبت ”كريم بنزيما هداف الدوري الإسباني، وتجديد عقده“.

الصحيفة تحدثت عن رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على شائعات عودته لريال مدريد وكتبت ”رونالدو يتخلص من الشائعات“.

كما اهتمت بالبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، وكتبت ”كوتينيو لغز“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على بحث مانشستر سيتي عن مهاجم ومطاردته لهاري كين وعرض كريستيانو رونالدو، وكتبت ”مطاردة مانشستر سيتي تأخذ منعطفا جديدا“.

كما اهتمت بآرسنال ورغبته في بيع أحد لاعبيه، وكتبت ”آرسنال سيبيع مهاجما لكن ليس أوباميانغ أو لاكازيتي“.

الصحيفة اهتمت بلاعب وولفرهامبتون خيمينيز، وكتبت ”معجزة.. أنا حي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أزمة أولمبيك ليون في بداية الموسم، وكتبت ”الدراما النفسية في أولمبيك ليون“.

كما اهتمت بهزيمة موناكو على أرضه 1-0 أمام شاختار دونيتسك في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”موناكو محكوم عليه بتحقيق إنجاز“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد يوفنتوس مع الدولي الإيطالي لوماتيلي، لاعب ساسولو، وكتبت ”لوكاتيلي نعم، هذا يوفنتوس“.

كما اهتمت بتصريحات جوزيه مورينيو مدرب روما، عن صفقة تامي أبراهام، وكتبت ”مورينيو: روما أنا سعيد وأؤكد أبراهام“.

الصحيفة اهتمت برسالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنفي شائعات عودته لريال مدريد، وكتبت ”انفجار كريستيانو رونالدو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال الدولي الإيطالي لوكاتيلي ليوفنتوس، وكتبت ”لوكاتيلي إلى يوفنتوس“.

كما اهتمت برسالة كريستيانو رونالدو لنفي شائعات عودته لريال مدريد، وكتبت ”كريستيانو رونالدو: لا لريال مدريد لكن متى يقول في النهاية إنه سيبقى في يوفنتوس؟“.