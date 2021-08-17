بايرن ميونخ يتوج بطلًا لكأس السوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند

تُوج بايرن ميونخ بطلًا لكأس السوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على بروسيا دورتموند (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 41، فيما أضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق مع الدقيقة 49، وقلّص الفارق لدورتموند ماركو رويس مع الدقيقة 64، ولكن ليفاندوفسكي سجل الهدف الثالث مع الدقيقة 74.

وخاض بروسيا دورتموند المباراة، بصفته حاملًا للقب كأس ألمانيا، موسم 2020-2021، والذي تُوج به بعد أن تغلب على لايبزيغ بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

فيما لعب بايرن ميونخ اللقاء، حاملًا للقب الدوري الألماني، بعدما تُوج بالبطولة، الموسم الماضي 2021، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف لايبزيغ.

نهاية المباراة | بايرن ميونخ يتوج بطلا لكأس #السوبر_الألماني بالفوز على بروسيا دورتموند (3-1).#إرم_سبورت pic.twitter.com/jgiZvY7mhJ — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات، فقد وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ24 خلال 24 مباراة خاضها ضد فريقه السابق.

بينما أفادت شبكة ”أوبتا“ بنجاح ليفاندوفسكي بهز الشباك للمباراة الـ14 على التوالي بقميص البايرن، محطمًا رقمه الشخصي.

ولا يتفوق على ليفاندوفسكي في تاريخ الكرة الألمانية سوى الأسطورة الراحل جيرد مولر، الذي سجل في 16 مباراة متتالية بكافة البطولات بين عامي 1969 و1970.