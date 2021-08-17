الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (سيجنال إيدون بارك) لمتابعة اللقاء المرتقب بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ في بطولة كأس السوبر الألماني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند:

🏆 This #Supercup matchup 🤝 Unreal saves 🤯 Which was your favourite? 👀 pic.twitter.com/yZxW2mxJ7U — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 16, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سيجنال إيدون بارك“ في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة عربية إذاعة اللقاء بشكل رسمي بينما تذيع قناة وحيدة مفتوحة هذه المباراة وهي قناة (Sat. 1 Deutschland) عبر القمر الصناعي Astra 1L بتردد 12545 باستقطاب أفقي وترميز 22000.

وتقام المباراة بحضور 25 ألف مشجع وفقا للإجراءات الاحترازية ومع القواعد المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

🔥 @ErlingHaaland was THAT good on #Bundesliga MD1, he made the @BlackYellow fans forget what to do with their 🍺… 😅 pic.twitter.com/nVQ5l0jUFX — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 16, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

يجمع لقاء الليلة بين فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وهما الأكثر خوضا لبطولة السوبر الألماني فالبايرن يخوض لقاءه رقم 15 ببطولات السوبر بينما يخوض دورتموند لقاءه رقم 12.

ويعد بايرن ميونخ الأكثر تتويجا بلقب السوبر الألماني برصيد 8 مرات مقابل 6 مرات لفريق بروسيا دورتموند.

وتقابل الفريقان 8 مرات في بطولة كأس السوبر الألماني بدأت بنسخة 1989 وفاز بروسيا دورتموند بنتيجة 4-3 ثم تقابلا في نسخة 2012 وفاز البايرن بنتيجة 2-1 ورد دورتموند باقتناص اللقب عام 2013 بنتيجة 4-2 من أنياب البايرن.

وفاز دورتموند باللقب أيضا عام 2014 من البايرن بنتيجة 2-0 ولكن البايرن تغلب بالنتيجة ذاتها في نسخة 2016، وحسم البايرن لقب 2017 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بنتيجة 2-2 ثم فاز دورتموند بنتيجة 2-0 وحسم نسخة 2019 وتغلب بايرن باللقب بنسخة 2020 بنتيجة 3-2.

ناجلسمان.. واللقب الأول

يبحث جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تحقيق اللقب الأول بعد توليه تدريب العملاق البافاري، وهو أيضا اللقب الأول في مسيرته التدريبية إن تحقق.

ولم يحقق البايرن الفوز في مستهل مشواره مع ناجلسمان بعد تعادله مع بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 1-1 بالجولة الأولى للدوري الألماني.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الألماني إن ”فريقه سيفعل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز، وسيكون شعورا رائعا أن يحقق اللقب على حساب دورتموند الذي قدم بداية مميزة بالدوري“.

واعترف مدرب بايرن ميونخ بأن فريقه يتأثر بالسلب بسبب مشاركة بعض لاعبيه في بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف وهو ما قلص حصولهم على الراحة المطلوبة بخلاف إصابة بعضهم.

ويغيب لوكاس هيرنانديز عن مباراة السوبر الألماني لعدم الجاهزية، بينما أصبح كورينتين توليسو جاهزا لخوض اللقاء.

ويلعب البايرن على الأرجح بطريقة 4-2-3-1 بتشكيلته التي تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي خط الدفاع دايوت أوباميكانو ونيكلاس سولي وجوسيب ستانيشيتش وألفونسو ديفيز.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره ليون جوريتسكا وعلى الأطراف ليروي ساني وسيرجي جنابري وأمامهما توماس مولر وفي الهجوم روبرت ليفاندوفيسكي.

دورتموند.. وأسلحة السوبر

يتطلع بروسيا دورتموند لتحقيق لقب كأس السوبر الألماني واستكمال بدايته المميزة للموسم بعد الفوز على انتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2 بالجولة الأولى للدوري.

ويغيب عن صفوف دورتموند لاعبه ثورجان هازارد للإصابة في الكاحل، كما تحيط الشكوك بمشاركة توماس هوميلز ورافاييل جيريرو وإيمري تشان وتوماس مونييه وجوليان براندت.

وقال ماركو زوره المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي إن ”اللقاء بمثابة فرصة مهمة لتحقيق لقب كأس السوبر الألماني ومواجهة بارزة في بداية موسم مليء بالتحديات“.

وأشار إلى أن فريقه سيتعامل بجدية شديدة مع لقاء السوبر حتى لو كانت الظروف غير مثالية في ظل العديد من الغيابات المؤثرة.

ومن المرجح أن يعتمد دورتموند على تشكيلة تضم الحارس جريجور كوبيل وأمامه الرباعي مانويل أكانجي وأكسيل فيتسل وفيليكس باسلاك ونيكو شولز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمود داوود وبجواره توماس ديلاني وأمامهما جيوفاني ريينا وعلى الأطراف ماركو رويس ويوسوفا موكوكو وفي الهجوم القناص إيرلينغ هالاند.

Here for this pic.twitter.com/ED0dCmwPLf — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 15, 2021

وقال ياسر رضوان، لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة السوبر الألماني ستكون مهمة في بداية موسم مميز بين البايرن ودورتموند وخاصة مع تولي مدرب جديد مهمة قيادة الفريق البافاري وهو ناجلسمان.

وأضاف ”ناجلسمان ليس غريبا على أجواء الكرة الألمانية ولكن النقلة من تدريب لايبزيج إلى البايرن أمر يحتاج لبعض الوقت والصبر، والبايرن لديه قوة ضاربة تستطيع أن تساعد المدرب“.

وتابع ”دورتموند منذ سنوات يعتمد على اكتشاف وبيع المواهب ومنح الفرصة لنجوم مميزين يسطعون بعد ذلك في أوروبا وهو ما يراهن عليه النادي، ولكنه سيهمه _أيضا_ تحقيق اللقب لاستكمال بدايته المميزة“.