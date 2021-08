الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (سيجنال إيدون بارك) لمتابعة اللقاء المرتقب بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ في بطولة كأس السوبر الألماني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سيجنال إيدون بارك“ في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة عربية إذاعة اللقاء بشكل رسمي بينما تذيع قناة وحيدة مفتوحة هذه المباراة وهي قناة (Sat. 1 Deutschland) عبر القمر الصناعي Astra 1L بتردد 12545 باستقطاب أفقي وترميز 22000.

وتقام المباراة بحضور 25 ألف مشجع وفقا للإجراءات الاحترازية ومع القواعد المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

