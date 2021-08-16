ماركوس تكسييرا لاعب غالطة سراي يعتدي على زميله والحكم يقرر طرده (فيديو)

شهدت مباراة غالطة سراي مع جيرسونسبور في الجولة الأولى من الدوري التركي حدثا غريبا، بعدما نطح أحد لاعبي غالطة سراي زميله، اليوم الإثنين.

وأظهر مقطع فيديو البرازيلي ماركوس تكسييرا يندفع لينطح زميله كريم أكتورك أوغلو، الذي كان يشير إلى تكسييرا بعلامة السكوت.

ولم يكتف تكسييرا بنطح كريم أكتورك أوغلو، بل وجه إليه ضربات باليد قبل أن يتدخل لاعبون آخرون للفصل بينهما.

ولم يمر الحدث مرور الكرام على حكم المباراة، الذي لجأ إلى تقنية الفيديو ”VAR“k قبل أن يقرر طرد تكسييرا في الدقيقة 63.

Se jugaba el minuto 61' entre #Galatasaray y #Giresunspor hasta que Marcao 🇧🇷 se descontrola con su propio compañero de equipo, Kerem Akturkoglu, y lo agarra a golpes + un cabezazo. El árbitro lo expulsó. ¡Momento insólito en la Liga de Turquía 🇹🇷! pic.twitter.com/jaIBlStOkB — Gian Franco Zelaya (@gianzelaya) August 16, 2021

يشار إلى أن الحكم طرد أيضا هوسماتين توت من جيرسونسبور في الدقيقة 45.

وانتهت المباراة بتفوق غالطة سراي 2/0 سجلهما مباي دياني في الدقيقة 20، وألكسندرو سيكالداو من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ولم يشرك فاتح تريم مدرب غالطة سراي المهاجم المصري مصطفى محمد في المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء.

وافتتحت منافسات الدوري التركي بفوز بشكتاش 3/0 على تشايكور ريزا سبور، كما فاز فنربخشة 1/0 على أضنة ديمرسبور.