رياضة

إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بعد إجراء 6 تبديلات
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2021 18:14 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2021 19:30 GMT

إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بعد إجراء 6 تبديلات

فولفسبورغ حقق الفوز بنتيجة 3/1 على بروسين مونستر في مباراة امتدت لوقت إضافي، لكن فولفسبورغ أجرى ستة تبديلات بدلا من خمسة مسموح بها كحد أقصى.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بعد إجرائه ستة تبديلات خلال مواجهة بروسين مونستر المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الأول من بطولة الكأس.

وحقق فولفسبورغ الفوز بنتيجة 3/1 على بروسين مونستر في مباراة امتدت لوقت إضافي، لكن فولفسبورغ أجرى ستة تبديلات بدلا من خمسة مسموح بها كحد أقصى.

وقرر بروسين مونستر تقديم طعن ضد فوز فولفسبورغ وتم قبول دعوى الاستئناف من المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني.

وقررت المحكمة احتساب مونستر فائزا 2 / 0 وصعوده للدور الثاني من مسابقة الكأس.

وصعد إلى الدور الثاني أندية باير ليفركوزن، ولايبزيغ، ودينامو دريسدين، وميونخ 1860، وأرمينيا بيليفيلد، وأوغسبورغ، وهانوفر 96، وبوخوم، وأوزنابروك، وشتوتغارت، ونورنبرغ، وبابلسبيرغ 03، وسانت باولي، وبروسيا دورتموند، وهيرتا برلين، وماينز 05، وكولن، وشالكة، وفالدوف مانهيم، وفورتونا دوسلدورف، ويونيون برلين، ويان ريغينسبورغ، وهامبورغ، وفرايبورغ، وهانزا روستوك، وإنغولشتات 04، وهوفنهايم، وكارلشروهر، وبروسيا مونشنغلادباخ، في حين يلعب بايرن ميونخ مع بريمر.

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