إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بعد إجراء 6 تبديلات

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بعد إجرائه ستة تبديلات خلال مواجهة بروسين مونستر المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الأول من بطولة الكأس.

وحقق فولفسبورغ الفوز بنتيجة 3/1 على بروسين مونستر في مباراة امتدت لوقت إضافي، لكن فولفسبورغ أجرى ستة تبديلات بدلا من خمسة مسموح بها كحد أقصى.

❗️ Nach über fünf Stunden mündlicher Verhandlung hat das Sportgericht des @DFB zu Gunsten der Preußen entschieden und die Partie mit 2:0 für die Adlerträger gewertet. Damit stehen wir in der 2. Runde des @DFB_Pokal's. Mehr Infos folgen später ⚫️⚪️💚 #scp06

___#SCPWOB pic.twitter.com/BqYGJOgfnW — SC Preußen Münster (@Preussen06) August 16, 2021

وقرر بروسين مونستر تقديم طعن ضد فوز فولفسبورغ وتم قبول دعوى الاستئناف من المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني.

وقررت المحكمة احتساب مونستر فائزا 2 / 0 وصعوده للدور الثاني من مسابقة الكأس.

وصعد إلى الدور الثاني أندية باير ليفركوزن، ولايبزيغ، ودينامو دريسدين، وميونخ 1860، وأرمينيا بيليفيلد، وأوغسبورغ، وهانوفر 96، وبوخوم، وأوزنابروك، وشتوتغارت، ونورنبرغ، وبابلسبيرغ 03، وسانت باولي، وبروسيا دورتموند، وهيرتا برلين، وماينز 05، وكولن، وشالكة، وفالدوف مانهيم، وفورتونا دوسلدورف، ويونيون برلين، ويان ريغينسبورغ، وهامبورغ، وفرايبورغ، وهانزا روستوك، وإنغولشتات 04، وهوفنهايم، وكارلشروهر، وبروسيا مونشنغلادباخ، في حين يلعب بايرن ميونخ مع بريمر.