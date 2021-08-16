الصحف الرياضية: "برشلونة يتعلم الفوز دون ميسي".. و"لا هاري كين لا مشكلة"

شكل فوز برشلونة دون ليونيل ميسي، وأتلتيكو مدريد، حامل اللقب في الدوري الإسباني، ووفاة جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتطورات إمكانية انتقال كيليان مبابي لريال مدريد ونتائج الدوريات الأوروبية ورغبة قادة برشلونة في مساعدة الفريق.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صفقة كيليان مبابي، التي يسعى ريال مدريد لحسمها قبل نهاية فترة الانتقالات، وكتبت: ”التعاقد مع مبابي يدخل المنعطف الأخير والنهائي“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد حامل اللقب، على سيلتا فيغو 2-1، وبرشلونة على ريال سوسيداد 4-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يتعلم الفوز دون ميسي“، و“كوريا هداف.. وألغاز الحكم مونويرا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال سوسيداد 4-2 في بداية مشواره في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة كبير“، وعن تصريح جيرارد بيكيه، كتبت: ”بيكيه: كل القادة يساعدون الفريق“.

كما تحدثت عن وفاة جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ، وكتبت: ”وفاة جيرد مولر عن عمر 75 عاما“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-1، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفوز بصعوبة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-2 أمام ريال سوسيداد في بداية مشواره بالدوري الإسباني، وكتبت: ”هنا برشلونة“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-1، وكتبت: ”كوريا يصنع فوز أتلتيكو مدريد في بالايدوس“.

الصحيفة اهتمت بوفاة جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وكتبت: ”حزن على وفاة الهداف جيرد مولر“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز حامل اللقب أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-1، وكتبت: ”العرض الأول للبطل“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال سوسيداد 4-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أهداف دون ميسي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”إنعاش أنشيلوتي“.

كما اهتمت بوفاة أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر، وكتبت: ”حزن على وفاة جيرد مولر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا وبوردو 2-2 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا قطع مساره“.

كما تحدثت عن هزيمة أولمبيك ليون أمام أنجيه 3-0 وكتبت: ”أولمبيك ليون يترنح وبيتر بوس غاضب“.

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر، وكتبت: ”جيرد مولر: وفاة هداف أسطوري“.

الصحف البريطانية

ديلي إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز توتنهام على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في غياب هاري كين، وعنونت: ”لا هاري لا مشكلة“، نونو يحذر كين بعد أداء سون المذهل وانتصار الفريق أمام السيتي.

ميرور

ألقت الصحيفة الضوء على فوز توتنهام على مانشستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي، في غياب هاري كين، وعنونت: ”من يحتاج لهاري كين؟ نحن! (في إشارة لمانشستر سيتي)، سون يحقق الانتصار للسبيرز دون كين، ولكن نونو يصر على أن القائد لن يرحل.. بينما بيب يبدو أنه يحتاج لمهاجم.