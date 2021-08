أعلن نادي بايرن ميونخ يوم الأحد عن وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر عن 75 عاما.

وقال هربرت هينر رئيس بايرن ميونخ في بيان ”اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. فقد كان جيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصا مهذبا. كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم“.

وأضاف البيان ”الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعرون بحزن بالغ، فلولا جيرد مولر لما كان بايرن ميونخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد“.

وولد جيرد مولر في نوفمبر عام 1945 وبدأ حياته الرياضية في نادي نورلينغ قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ وهو في سن الثامنة عشرة وذلك عام 1964.

ويعد النجم الألماني مهاجم بايرن ميونخ السابق، من أبرز من لعبوا كرة القدم في الملاعب الألمانية، وينفرد بالعديد من الأرقام المميزة، أبرزها احتلاله قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الألماني.

Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist.

ومولر هو واحد من 5 لاعبين فقط نجحوا في هز الشباك أكثر من 700 مرة في مباريات رسمية، حيث سجل 735 هدفا.

كما يعد الراحل ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم (14 هدفا)، بعد البرازيلي رونالدو (15) ومواطنه ميرسولاف كلوزه (16).

وسجل النجم الراحل 566 هدفًا في 607 مباريات مع الفريق البافاري، ولا يزال الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بوساطة لاعب واحد في تاريخ البوندسليغا مسجلًا باسمه (365 هدفا)، كما أحرز 68 هدفا في 62 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.

Germany and Bayern Munich legend Gerd Muller has sadly passed away, aged 75.

One of the all-time greats 🙏 pic.twitter.com/FuCQHXOFb8

— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021