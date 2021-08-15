الصحف الرياضية: "ميسي ملك في حديقة الأمراء".. و"مبابي صافرات وعرض"

شكل فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس في بداية مشواره بالدوري الإسباني، وتقديم باريس سان جيرمان نجومه الجدد لجماهير ملعب ”حديقة الأمراء“ وعلى رأسهم ليونيل ميسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات يوم الأحد، في الدوريات الأوروبية، وتسجيل برشلونة للمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، واللقاءات الودية للأندية الإيطالية الكبرى يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وصافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضد كيليان مبابي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 في بداية مشواره بالدوري الإسباني، وكتبت: ”البداية بفوز“.

كما تحدثت عن صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضد نجمه كيليان مبابي، وكتبت: ”مشجعو باريس سان جيرمان يركلون مبابي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال سوسيداد وبرشلونة، وكتبت: ”بيكيه يسمح بتسجيل ممفيس ديباي“.

كما اهتمت بلقاء سيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”حمل اللقب لا يغير الخطاب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال سوسيداد، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكتبت: ”بداية برفقة ممفيس ديباي“.

كما تحدثت عن تقديم ليونيل ميسي لجماهير باريس سان جيرمان، وكتبت: ”ميسي ملك في حديقة الأمراء“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”بنزيما يمنح الفوز لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إسبانيول وأوساسونا، وكتبت: ”إسبانيول يحصل على نقطة من ملعب سادار“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بداية ممفيس ديباي“.

كما تحدثت عن تقديم ليونيل ميسي أثناء فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ (4-2) في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”باريس تهتز برفقة ميسي“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1 ولقاء سيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”فوز سهل لبداية المرحلة الجديدة لأنشيلوتي“، و“حامل اللقب يبدأ من فيغو حملة الدفاع عن لقبه“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 في بداية مشواره بالدوري الإسباني وتألق الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما هو التعاقد الجديد“.

كما تحدثت عن لقاءات برشلونة أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيغو أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”تسجيل ممفيس ديباي“، و“كوريا يقود حامل اللقب“.

الصحيفة اهتمت بصافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضد كيليان مبابي وتقديم اللاعبين الجدد خلال الفوز على ستراسبورغ 4-2، وكتبت: ”مبابي صافرات وعرض“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ 4-2 وصافرات الاستهجان ضد كيليان مبابي، وكتبت: ”رد مبابي“.

كما تحدثت عن فوز نيس على ليل 4-0، وكتبت: ”نيس يسحق حامل اللقب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وبوردو، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا في إصدار لامع“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس وديا على أتلانتا، وإنتر ميلان على دينامو كييف وديا، وكتبت: ”يوفنتوس كثير برفقة ديبالا“، و“عرض دجيكو يقود إنتر ميلان للفوز“.

كما اهتمت بفوز ميلان على باناثينايكوس وتألق الفرنسي أوليفييه جيرو، وكتبت: ”ميلان يتمسك بجيرو“.

الصحيفة اهتمت برغبة روما بالتعاقد مع تامي أبراهام من تشيلسي، وكتبت: ”مورينيو.. أبراهام وأنت“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس وديا على أتلانتا 3-1 في لقاء شهد تألق باولو ديبالا، وكتبت: ”يوفنتوس يومض بباولو ديبالا“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان على دينامو كييف 3-0 وميلان على باناثينايكوس اليوناني 2-1 وديا وكتبت: ”دجيكو هدف على الفوز.. وإنتر ميلانو جميل“، و“ميلان يبتسم مع السوبر جيرو“.