بايرن ميونخ يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري الألماني بالتعادل أمام مونشنغلادباخ

سقط بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في فخ التعادل 1 – 1 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من نسخة 2021 – 2022 من المسابقة.

وتقدم بروسيا مونشنغلادباخ عن طريق ألساني بليه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 42.

وحصد كل فريق نقطة وحيدة وضعها في جعبته، وينتظر ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الأولى.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من المسابقة، يوم السبت، حيث يستضيف أرمينيا بيلفيلد فريق فرايبورغ، فيما يحل هوفنهايم ضيفًا على أوغسبورغ، فيما يستضيف يونيون برلين فريق باير ليفركوزن، ويلعب شتوتغارت مع ضيفه جرويتر فورت وفولفسبورغ مع بوخوم، ويستضيف بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت.

وتختتم المرحلة الأولى من المسابقة، يوم الأحد، بمواجهتين، تجمع الأولى بين ماينز ولايبزيغ، فيما يحل هيرتا برلين ضيفًا على كولون.