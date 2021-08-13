باريس سان جيرمان يعلن غياب راموس لمدة شهر

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، غياب المدافع الإسباني لمدة شهر.

وأوضح باريس سان جيرمان أن راموس، البالغ من العمر 35 عاما، يواصل التعافي من إصابة في عضلة الساق، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لخوض المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

ولم يشارك راموس مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ميسي وراموس 💥❤️ لأول مرة في باريس

pic.twitter.com/2HdZJr0iEu — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وغاب راموس عن مباراة باريس سان جيرمان مع ليل في كأس السوبر الفرنسي، ثم مع تروا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وكانت آخر مباراة لراموس يوم 5 مايو الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في خسارة ريال مدريد 0/2 أمام تشيلسي.

وضربت الإصابات راموس منذ الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 21 مباراة فقط مع ريال مدريد، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ غدا السبت في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، علما أن النادي الباريسي فاز 2/1 على تروا في الجولة الأولى.

ويمكن أن تشهد مباراة باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ أول حضور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل للنادي الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، مع موسم ثالث اختياري.

تصريح ماوريسيو بوكيتينو

وقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن انضمام مواطنه ليونيل ميسي إلى فريقه صنع أجواء إيجابية في أروقة النادي الباريسي.

وعن موعد أول ظهور لميسي مع باريس سان جيرمان قال بوكيتينو إن ميسي سيبدأ مسيرته مع الفريق عندما يكون في كامل لياقته مؤكدا أن النادي يتعامل مع كل شيء في وقته.

وردا على سؤال حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق قال بوكيتينو ”كيليان لاعب في فريقنا“.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويرفض محاولات تجديد عقده مع النادي الفرنسي، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان تعاقد في السوق الصيفي الحالي مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فاينالدوم، وجميعها صفقات مجانية، في حين ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.