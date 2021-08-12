باريس سان جيرمان ينوي توسعة "حديقة الأمراء" بعد التعاقد مع ميسي

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنه يفكر في توسعة السعة الجماهيرية لملعب الفريق بعد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتسع ملعب بارك دي برينس (حديقة الأمراء) معقل باريس سان جيرمان لـ48 ألف متفرج، ويريد الخليفي توسعته ليتسع لنحو 60 ألف متفرج.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نقلها موقع ”europe1“ الفرنسي: ”نحن بحاجة لتوسيع هذا الملعب، أحب ملعب بارك دي برينس، لكن من المهم توسيعه لمشجعينا ومن أجل مستقبل النادي“.

ميسي وراموس 💥❤️ لأول مرة في باريس

pic.twitter.com/2HdZJr0iEu — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وأضاف الموقع أن عمدة باريس مستعد لبدء العمل لتحديث الملعب الذي يعود تاريخ آخر التعديلات الكبيرة عليه إلى عام 1972.

من جهته قال إيمانويل جيرجوار نائب عمدة مدينة باريس: ”نظرا لجاذبية شهرة باريس سان جيرمان، تستحق الجماهير المزيد من الأماكن في ملعب جذاب“.

ومن المتوقع أن يزداد إقبال الجماهير على الحضور لملعب بارك دي برينس بعد تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي بعقد يمتد حتى يونيو 2023، إضافة إلى عام إضافي اختياري.

شبكة ESPN تقول إن #باريس_سان_جرمان يحلم بضم #كريستيانو_رونالدو ليكون ثلاثي الهجوم #ميسي #رونالدو #نيمار .. وذلك في حال رحيل #مبابي المتوقع إلى #ريال_مدريد في صيف 2022.

شارك برأيك هل ينجح #باريس في استقدام رونالدو ليلعب بحانب ميسي في فريق واحد؟ pic.twitter.com/XOmE3PJ6bC — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وقال موقع ”europe1“ إنه من المتوقع أن يتم توسعة الاستاد لاستيعاب ما بين 55 ألف و60 ألف متفرج، ولا يمكن توسعته لاستيعاب أكثر منذ ذلك.

وكان ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، يلعب مع برشلونة، في المباريات البيتية، على ملعب كامب نو، الذي يتسع لـ99 ألف متفرج، لكنه سينتقل للعب على ملعب بارك دي برينس الذي يتسع لنصف سعة ملعب كامب نو تقريبا.

أول تدريب

وتدرب ميسي اليوم الخميس للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان، حيث وصل لمركز ”كامب دي لوج“ التدريبي الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، وسيجري لاعبو باريس سان جيرمان جلسة مران صباح الجمعة، بحضور وسائل الإعلام.

لاغازيتا: اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي https://t.co/Bb6YvLtRv1 pic.twitter.com/3HENQr1EOw — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وعن موعد أول مشاركة له مع باريس سان جيرمان قال ميسي: ”لا أعرف متى سأكون جاهزا للمشاركة في المباريات لأنني عائد من إجازة، ولكن بمجرد أن أكون مستعدا، سأبدأ في المشاركة“.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بالفوز 2/1 على تروا، علما أنه خسر 0/1 أمام ليل في كأس السوبر الفرنسي.