ناصر الخليفي: التعاقد مع ميسي يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف (فيديو)

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن التعاقد مع ليونيل ميسي، يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا.

وقال في مؤتمر صحفي، برفقة ليونيل ميسي، خلال تقديم لاعب برشلونة السابق لوسائل الإعلام: ”نحن نتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

”نحن يقظون دائمًا بشأن اللعب المالي النظيف، إنه أول شيء نتحقق منه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب“.

وأضاف رئيس النادي الفرنسي: ”أعتقد أن وسائل الإعلام بحاجة للتركيز على الإيجابيات وليس فقط، السلبيات. لكن ما هي الإيجابيات التي سيجلبها (ميسي). إنه أحد أصول النادي التي لا تصدق“.

وأنفق النادي ببذخ، على تشكيلته المرصعة بالنجوم في السنوات الأخيرة.

وأضاف الخليفي، أن الناس ستشعر ”بالصدمة“ من الأرباح المالية التي سيجنيها النادي، بعد التعاقد مع ميسي، وقال ساخرًا: ”أتمنى أن لا يطلب ميسي زيادة في راتبه“.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، إنه يوم ”مذهل وتاريخي“ لتقديم ميسي كلاعب في النادي. إنه يجعل كرة القدم ساحرة وجميلة، ويتمتع بروح الانتصار، وواثق من أنه سيجلب للنادي الكثير من الألقاب“.

ومن ناحية أخرى، أكد الخليفي أن كيليان مبابي، لا يزال لاعبًا في النادي.

وانضم ميسي إلى هجوم باريس سان جيرمان القوي بالفعل، والذي يضم البرازيلي نيمار، والمهاجم الفرنسي الشاب مبابي.

وفي رده على سؤال بشأن مستقبل مبابي، قال الخليفي: ”إنه لاعب في باريس سان جيرمان“.

#ميسي يلقي التحية على جماهير باريس سان جيرمان المتواجدين أمام الملعب.https://t.co/7tbP1r4sAt — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

ميسي

من جانبه، قال ميسي، إنه كان سعيدًا بالتعاقد مع باريس سان جيرمان، وإنه جاهز لمساعدة الفريق في الفوز بأول ألقابه، لدوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

وأبلغ ميسي الصحفيين، في مؤتمر صحفي: ”لهذا أنا هنا. إنه نادٍ يملك الطموح. يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء“.

”حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك“.

واعترف المهاجم الأرجنتيني، بأنه لا يعرف متى سيكون قادرًا على خوض مباراته الأولى مع الفريق، نظرًا لأنه لم يلعب منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وأردف: ”لقد عدت للتو من إجازة، قضيت شهرًا بعيدًا عن الملعب. أحتاج للقليل من الاستعداد للموسم الجديد. أتمنى أن تكون مباراتي الأولى مع الفريق قريبًا، لكنني لا أستطيع تحديد موعدًا. الأمر متروك للمدربين“.

وبكى ميسي يوم الأحد الماضي، وهو يبلغ جماهير برشلونة، بأنه سيغادر نادي طفولته.

ميسي: أستمتع كثيرا منذ اليوم الأول لوصولي.. ولا أعرف موعد مشاركتي في المباريات https://t.co/YLRS3cj1OS pic.twitter.com/E9QwSgTjZZ — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وقال: ”سأكون دائمًا ممتنًا لبرشلونة وجماهيره. لقد ذهبت إلى هناك وأنا طفل، وقضينا بعض الأوقات الجيدة والسيئة معًا. جماهير برشلونة تدرك أنني سأنضم لنادٍ جيد، يقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنها تعرفني وتدرك عشقي للانتصارات وسعيي لمواصلة ذلك“.

”لا شك في أن أهداف باريس سان جيرمان، هي الفوز والنمو. سيكون من الجيد مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، خاصة في حضور الجماهير، لكن من الغريب العودة إلى منزلي بقميص فريق آخر، لكن هذه كرة القدم“.