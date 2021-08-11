رياضة

الصحف الرياضية: "ميسي يسلح الثورة الفرنسية".. و"حرب شاملة بين بيريز وتيباس"
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 6:09 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 7:10 GMT

الصحف الرياضية: "ميسي يسلح الثورة الفرنسية".. و"حرب شاملة بين بيريز وتيباس"

شكل انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا لفريق باريس سان جيرمان، ولقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا لفريق باريس سان جيرمان، ولقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات انتقال هاري كين من توتنهام، وتقديم مانشستر سيتي لنجمه الجديد جاك غريليش، ومقاضاة ريال مدريد لرابطة الدوري الإسباني بشأن العقد مع صندوق الاسثتمار الدولي، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان، وكتبت ”ميسي يسلح الثورة الفرنسية“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي بين فياريال وتشيلسي، وكتبت ”فياريال يبحث عن لقبه الثاني“.

الصحيفة اهتمت بقرار ريال مدريد رفع دعوى قضائية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار الدولي، وكتبت ”ريال مدريد يقاضي تيباس ويرغب في إيقاف الاتفاقية“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان، وكتبت ”ميسي ينتقل لباريس سان جيرمان.. وهذا، كم هو مؤلم“.

كما تحدثت عن رفع ريال مدريد دعوى قضائية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني بشأن العقد مع صندوق استثمار دولي، وكتبت ”حرب شاملة بين فلورنتينو بيريز وخافيير تيباس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، وكتبت ”فياريال يرغب بالتتويج مرة أخرى في أوروبا“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا لفريق باريس سان جيرمان، وكتبت ”انتهى“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي بين فياريال وتشيلسي.

الصحيفة اهتمت بمقاضاة ريال مدريد لرئيس رابطة الدوري الإسباني، وكتبت ”حرب شاملة بين فلورنتينو بيريز وتيباس“.

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آس

ركزت الصحيفة على انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان وكتبت ”باريس حفلة“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، وكتبت ”باو توريس وجيرارد مورينو يسمحان بالحلم“.

الصحيفة اهتمت بمقاضاة ريال مدريد لرئيس رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار الدولي، وكتبت ”النادي يقاضي تيباس وcvc“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان ،جيرمان وكتبت ”قوة هائلة“، و“حيا ميسي جماهير باريس سان جيرمان بعد هبوطه في فرنسا لاستكمال انتقاله الرائع من برشلونة“.

كما اهتمت بتطورات انتقال هاري كين لمانشستر سيتي، وكتبت ”كين عيون مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت _أيضا_ بتصريحات المدافع الألماني روديجر بشأن انتقال روميلو لوكاكو لتشيلسي.

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ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نجم مانشستر سيتي الجديد، الدولي الإنجليزي جاك غريليش وكتبت ”الشوارع المقبلة“.

كما اهتمت بانتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان، وكتبت ”ميسي يحصل على شريط جديد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال وأخبار سوق الانتقالات.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وصول ليونيل ميسي لباريس وإنهاء إجراءات انتقاله رسميا لباريس سان جيرمان، وكتبت ”هنا ميسي“.

كما تحدثت عن لقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، وكتبت ”أن تكون بطلا فهذا جيد، وأن تكون بطل سوبر أفضل“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان رسميا، وكتبت ”ميسي الآن يضحك“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات، وكتبت ”روما يقرر تامي أبراهام“، و“أنسيني يبقى في نابولي لكن دون أن يجدد“.

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لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، وكتبت ”قنبلة بونوتشي: يوفنتوس إنها سنتنا“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات، وكتبت ”فلورينزي إلى ميلان“، و“دجيكو نحو إنتر ميلان“.

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