باريس سان جيرمان يستهدف ضم هالاند بديلا لكيليان مبابي

ما زال ريال مدريد ينتظر بهدوء مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، في ظل عدم تجديد عقده وتعاقد الفريق الفرنسي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الذي قد يضطره لبيع بعض لاعبيه لصنع توازن مالي.

وذكر موقع ”ديفينسا سنترال“ أن رغبة باريس سان جيرمان هي الحفاظ على مبابي وعدم تركه يرحل هذا الصيف ومحاولة إقناعه بتجديد عقده الموسم المقبل، لكنه يضع خطة بديلة حال رحيله.

ويستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، ولكن في صيف 2022 ليكون بديلا للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيرحل وقتها مجانا، وتشير كل التوقعات لانضمامه إلى ريال مدريد.

ويعتبر هالاند أحد أهداف ريال مدريد في صيف 2022، ورفض اللاعب عروضا من مانشستر سيتي وتشيلسي هذا الصيف لرغبته في اللعب للفريق الملكي، بحسب تقارير إعلامية.

وأكد موقع ”ديفينسا سنترال“ أن إدارة ريال مدريد هادئة تجاه سوق الانتقالات الحالية وتنتظر حسم مصير مبابي في باريس سان جيرمان، حيث كانت خطة فلورنتينو بيريز هي ضم النجم الفرنسي هذا الصيف والمهاجم النرويجي صيف 2022.

ويعتمد ريال مدريد على علاقته الجيدة بإدارة بروسيا دورتموند الألماني، وقد يغير خططه بالتوجه نحو هالاند في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل انتظار التعاقد مع مبابي مجانا صيف 2022.

اللعب المالي النظيف

وفي سياق آخر، ضاعف تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي قادما من برشلونة، الضغوط على الفريق الفرنسي بشأن احترام قانون اللعب المالي النظيف، خصوصا مع تجاوز سقف الرواتب المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وحذر المحامي توني روكا، مدير معهد قانون الرياضة، من كون فريق باريس سان جيرمان أمامه طريقان ليكون قادرا على إدامة مشروعه الرائد بقيادة البرازيلي نيمار ومبابي والوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولعدم انتهاك قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه ”يويفا“، وينص على كون الفرق يجب ألا تنفق أكثر من إيراداتها بكثير.

وقال المحامي توني روكا، في تصريحات نشرتها صحيفة ”آس“: ”يجب أن يلتزم فريق باريس سان جيرمان بمسارين لعدم خرق قانون اللعب المالي النظيف وليكون مشروعه قابلا للتطبيق، المسار الأول هو إدارة عقود الرعاية عبر وصول عقود جديدة للفريق تسمح بتجاوز النفقات، والمسار الثاني هو تشجيع رحيل لاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات من أجل موازنة الحسابات وتجنب العقوبات“.

وتعاقد باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي مع عدة لاعبين في صفقات انتقال حر، كالمدافع الإسباني سيرجيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم، بينما دفع حوالي 60 مليون يورو للتعاقد مع الظهير المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

رغم انضمام ميسي لباريس سان جيرمان.. مبابي لا يستطيع الرحيل إلى ريال مدريد https://t.co/XV1CxqK56a pic.twitter.com/mUWpKvnboZ — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

وكل النجوم الجدد الذين تعاقد معهم الفريق برواتب سنوية كبيرة، بالإضافة لرواتب النجوم المتواجدين كالبرازيلي نيمار ومبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه ماورو إيكاردي.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن برشلونة قرر رفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان لمحكمة الاستئناف الأوروبية، بسبب خرقه قانون اللعب المالي النظيف والرواتب العالية التي يمنحها للاعبيه ولمنعه من التعاقد مع نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واتهمت عدة وسائل إعلام أوروبية السلوفيني ألكسندر تشفرين، رئيس يويفا، بالتواطؤ مع باريس سان جيرمان بسبب موقف الفريق الفرنسي المناهض لدوري السوبر الأوروبي.