رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي (فيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، قادما من برشلونة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني.

ونشر النادي الفرنسي فيديو يظهر جنبات ملعب ”حديقة الأمراء“ وغرفة خلع الملابس وصولا إلى منتصف الملعب ليظهر ميسي بقميص ناديه الجديد مرتديا رقم ”30“.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

وقال النادي في بيانه الرسمي: ”يسر باريس سان جيرمان أن يُعلن التوقيع مع ليونيل ميسي بعقد لمدة عامين إضافة إلى خيار عام إضافي“.

وأضاف: ”يعتبر ليونيل ميسي الفائز بـ6 كرات ذهبية مصدر إلهام كبير وحقيقي لجميع الأجيال داخل وخارج الميدان، توقيع ليو مع الفريق يعزز طموحات النادي الكبيرة“.

ووصل ميسي إلى فرنسا اليوم الثلاثاء من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان عقب توصله لاتفاق مع النادي بعد رحيله المفاجئ عن برشلونة.

ولوح ميسي الذي ارتدى قميصا كتب عليه ”هنا باريس“ مبتسما لعشرات المشجعين الذين جاءوا لاستقباله في مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية بعد وصوله من برشلونة.

وتجمع عشرات المشجعين في المطار قبل وصوله وهم يهتفون ”ميسي،ميسي، ميسي“.

ولم يكشف ميسي أي تفاصيل عن الاتفاق، الذي تم التوصل له بعد أيام من إعلان برشلونة أنه لا يستطيع تحمل تجديد عقد اللاعب بسبب قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.

وفاز ميسي بأربعة ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة وعشرة ألقاب للدوري الإسباني.

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم الحارس جيانلويجي دوناروما الفائز بلقب بطولة أوروبا 2020 للنادي الفرنسي أيضا بعد نهاية عقده مع ميلان، بينما انضم الظهير المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل نحو 60 مليون يورو.