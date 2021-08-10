صورة مسربة تكشف عن رقم قميص ميسي مع باريس سان جيرمان

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي في صورة مسربة بقميص باريس سان جيرمان، قبل الإعلان الرسمي عن ضمه من قبل النادي الفرنسي، حيث تم الكشف على أنه سيرتدي الرقم (30).. وذلك بعدما قرر التخلي عن القميص رقم 10 الذي يرتديه دائما سواء مع فريقه أو منتخب الأرجنتين.

وتواجد ميسي داخل ملعب ”حديقة الأمراء“ من أجل تصوير إعلان انضمامه رسميا للفريق، والتقاط الصور الرسمية بقميص فريقه الجديد.

وكان تقارير صحفية أشارت إلى أن النجم البرازيلي نيمار عرض على ميسي الحصول على قميصه رقم 10، لكن ليونيل رفض ذلك وقرر اختيار رقما جديدا.

لتظل البدائل المطروحة حتى الآن القميص رقم 19 الذي ارتداه ميسي قبل ذلك مع برشلونة والأرجنتين، وأيضا القميص رقم 30 الذي ظهر به ميسي لأول مرة مع الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يعلن باريس سان جيرمان رسميا تعاقده مع ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة الإسباني، وعدم تمكن الأخير من تجديد التعاقد بسبب الأزمات المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

ووصل ميسي إلى فرنسا اليوم الثلاثاء من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان عقب توصله لاتفاق مع النادي بعد رحيله المفاجئ عن برشلونة.

صورة مسربة لـ #ميسي برقم قميصه الجديد مع باريس سان جيرمان (30).#إرم_سبورت pic.twitter.com/qLtk0K53nc — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

ويمثل هذا الاتفاق انقلابا كبيرا في باريس سان جيرمان، الذي سيضيف أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ إلى هجومه المذهل بالفعل في وجود البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ولوح ميسي الذي ارتدى قميصا كتب عليه ”هنا باريس“ مبتسما لعشرات المشجعين الذين جاءوا لاستقباله في مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية بعد وصوله من برشلونة.

وتجمع عشرات المشجعين في المطار قبل وصوله وهم يهتفون ”ميسي،ميسي، ميسي“.

ولم يكشف ميسي أي تفاصيل عن الاتفاق، الذي تم التوصل له بعد أيام من إعلان برشلونة أنه لا يستطيع تحمل تجديد عقد اللاعب بسبب قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.

لكن خورخي ميسي، والد قائد الأرجنتين، قال للصحفيين في برشلونة، مؤكدا تقارير صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية وصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن اللاعب توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقالت ليكيب إن الاتفاق سيكون لمدة عامين وإن ميسي سيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح أن يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة وصوله غدا الأربعاء.

ولم يعلق باريس سان جيرمان على التقارير لكنه بث مقطعا قصيرا للفيديو يستعرض معالم باريس وطائرة تهبط وصورة مقربة لشخص يوقع بعض الأوراق وفي الخلفية يمكن سماع موسيقى مبهجة وكلمات تقول ”جوهرة جديدة في باريس“.

ولم يكشف الفيديو، الذي تم بثه على تويتر، عن ميسي لكنه كشف عن ست كرات ذهبية وهي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب في العالم وفي الخلفية برج إيفل.

ويشعر الكثير من مشجعي برشلونة بالذهول لانتهاء مسيرة ميسي المظفرة والمليئة بالألقاب مع النادي الكتالوني الذي انضم له عندما كان طفلا. لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وفاز ميسي بأربعة ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة وعشرة ألقاب للدوري الإسباني.

رد فعل ميسي تجاه الجماهير المحتشدة لاستقباله في باريس (فيديو) https://t.co/2iGoP2OMlN pic.twitter.com/e6BEW4m3hp — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

* طموحات باريس سان جيرمان

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم الحارس جيانلويجي دوناروما الفائز بلقب بطولة أوروبا 2020 للنادي الفرنسي أيضا بعد نهاية عقده مع ميلان، بينما انضم الظهير المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل نحو 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يثير أيضا وصول ميسي، الذي كان آخر عقد له مع برشلونة بقيمة إجمالية بلغت 555 مليون يورو وذكرت تقارير أنه الأعلى في عالم الرياضة، جدلا جديدا بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبدأت قواعد اللعب المالي النظيف لأول مرة في 2009 للحد من بعض التجاوزات في اللعبة، لكن تم انتقادها من بعض الشخصيات البارزة لعدم فعاليتها.

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، لسان جيرمان سيعطي دفعة معنوية كبيرة للدوري الفرنسي الذي يواجه أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.