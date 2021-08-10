رد فعل ميسي تجاه الجماهير المحتشدة لاستقباله في باريس (فيديو)‎

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فرنسا تمهيدا لتوقيعه عقده الرسمي مع باريس سان جيرمان، مساء يوم الثلاثاء، بعدما رحل عن نادي برشلونة بشكل رسمي.

واستقبلت الجماهير ميسي بحفاوة بالغة، وارتدى النجم الأرجنتيني قميصا أبيض، كتب عليه ”باريس“، وأخذ يلوح للجماهير المتواجدة خارج الملعب وتهتف باسمه.

هبطت طائرة ميسي الخاصة في مطار لوبورجيه بضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار، وصاحت ”ميسي ميسي“ للترحيب باللاعب الأرجنتيني.

كما نشر نادي باريس سان جيرمان فيديو تشويقيا، يعلن من خلاله قرب التوقيع مع ميسي.

وأحاط رجال الأمن الأماكن الحيوية في المطار، في ظل حضور جماهيري وإعلامي مكثف بانتظار ظهور الهداف التاريخي لبرشلونة ولمنتخب الأرجنتين في المطار، وذلك بعدما احتشدت الجماهير يوم الاثنين في انتظار وصول ميسي، بينما كان لا يزال في منزله ببرشلونة.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ قد ذكرت في وقت سابق، وكذلك صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن المهاجم الوسط الأرجنتيني توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار بعام ثالث.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان نجله سيوقع مع النادي الفرنسي، أجاب خورخي ميسي: ”نعم“. ومن المقرر أن يوقع الهداف التاريخي لبرشلونة عقده الجديد مع باريس سان جيرمان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد النادي بالفعل مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد، وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وكذلك الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما قادما من ميلان مجانا بعد انتهاء عقده.