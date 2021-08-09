الصحف الرياضية: "كل برشلونة تبكي معك يا ليو".. "باريس تستحق ميسي".. و"شكرا طوكيو"

شكل المؤتمر الصحفي الوداعي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة واقترابه من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز برشلونة على يوفنتوس في كأس خوان غامبر، وتعادل ريال مدريد سلبيا أمام ميلان في لقاء ودي، ونتائج اللقاءات الودية وأخبار الأندية قبل بداية انطلاق الدوريات الرسمية، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مؤتمر ليونيل ميسي الوداعي بعد رحيله عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي: فعلت كل ما في وسعي لكي أبقى“.

كما تحدثت عن نتائج إسبانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”إسبانيا تنهي الألعاب الأولمبية طوكيو بـ17 ميدالية“.

كما اهتمت باللقاءات الودية للأندية الإسبانية، وكتبت عن تعادل ريال مدريد سلبيا أمام ميلان: ”ألابا يبدأ بشكل جيد“، وعن فوز برشلونة على يوفنتوس في كأس خوان غامبر، كتبت: ”ممفيس وديمير ضد الاكتئاب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مؤتمر وداع الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة، وكتبت: ”كل برشلونة تبكي معك يا ليو“، و“شكرا وشكرا ومليون شكرا“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على يوفنتوس 3-0 في كأس خوان غامبر، وكتبت: ”غامبر يبقى في المنزل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وداع ليونيل ميسي لبرشلونة من خلال مؤتمر صحفي، وكتبت: ”كنت أرغب في البقاء“، كما تحدثت عن ألقاب النجم الأرجنتيني وأرقامه برفقة برشلونة.

الصحيفة اهتمت باختتام الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”إسبانيا تقول وداعا للألعاب الأولمبية بـ17 ميدالية“.

آس

ركزت الصحيفة على مؤتمر وداع ميسي لبرشلونة، وكتبت: ”ميسي يقول وداعا بالدموع: فعلت أفضل ما بوسعي للبقاء“.

كما تحدثت عن نهاية الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”شكرا طوكيو“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد سلبيا أمام ميلان وديا، وكتبت: ”لقاء إعدادي دون أهداف“، واهتمت بخسارة أتلتيكو مدريد أمام فينورد 2-1 في لقاء شهد طرد كاراسكو، وتعادل أتلتيك بلباو أمام ليفربول 1-1 في آنفيلد.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج بريطانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”معجزة في طوكيو“.

كما تحدثت عن هاري كين ومدربه في توتنهام نونو سانتو، وكتبت: ”كين ونونو في محادثات المواجهة المباشرة“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي، الذي خسر كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي، وكتبت: ”بيب غوارديولا يحذر لاعبي منتخب إنجلترا في مانشستر سيتي: ننسى نهائيات أمم أوروبا“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز بريطانيا بـ65 ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، وكتبت: ”الأبطال: 65 ميدالية معجزة“، و“ثنائي الدراجات الهوائية لورا وجاسون يتوجان أكبر إنجاز في تاريخ الألعاب الأولمبية بعدما حصلت بريطانيا على 65 ميدالية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التعاقد مع باريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس تستحق ميسي“.

كما اهتمت بنتائج فرنسا في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وفوزها في اليوم الأخير بذهبية كرة اليد للسيدات، وكتبت: ”كل ذهب الألعاب الأولمبية“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على وداع ميسي لبرشلونة خلال مؤتمر صحفي، وكتبت: ”ميسي بكاء الوداع: لم أكن مستعدا“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان وإمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز، وكتبت: ”أيضا لاوتارو مارتينيز“.

الصحيفة اهتمت بنتائج إيطاليا في الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، وكتبت: ”40 مرة شكرا“.

كما اهتمت بتعادل ميلان سلبيا أمام ريال مدريد، الذي أضاع ركلة جزاء عبر غاريث بيل، وفوز برشلونة على يوفنتوس 3-0 في كأس خوان غامبر، وكتبت: ”يوفنتوس يسقط في برشلونة“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج إيطاليا في دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، وكتبت: ”أفضل الألعاب في حياتنا“.

كما اهتمت بمؤتمر وداع ميسي لبرشلونة، ومحاولة إنتر ميلان التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو لتعويض رحيل مهاجميه.