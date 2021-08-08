الصحف الرياضية: ميسي يقول وداعا اليوم في مؤتمر صحفي.. وألابا يبدأ في كلاسيكو أوروبا

شكل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشرح أسباب رحيله عن برشلونة، ونتائج منافسات اليوم قبل الأخير من الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باللقاء الودي بين ريال مدريد وميلان وكأس خوان غامبر بين برشلونة ويوفنتوس، واجتماع رؤساء ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، قادة مشروع دوري السوبر الأوروبي، واقتراب انتقال روميلو لوكاكو إلى تشيلسي وبدلائه في إنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بفضية كرة القدم وكرة الماء وقوارب الكاياك وبرونزية كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

كما تحدثت عن تطورات مغادرة ليونيل ميسي لبرشلونة، وكتبت: ”ميسي يقول وداعا اليوم في مؤتمر صحفي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كأس خوان غامبر بين برشلونة ويوفنتوس، وكتبت: ”سيكون غريبا عدم رؤية مواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المؤتمر الصحفي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشرح أسباب رحيله عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي يظهر وجهه“.

كما تحدثت عن فوز إسبانيا بـ4 ميداليات جديدة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”3 فضيات وبرونزية جديدة“.

الصحيفة اهتمت بكأس خوان غامبر بين برشلونة ويوفنتوس للرجال والسيدات، وكتبت: ”ثنائية غامبر: برشلونة ضد يوفنتوس: مواجهة الكبار في يوهان كرويف“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بـ3 ميداليات فضية في كرة القدم وكرة الماء وزوارق الكاياك وميدالية برونزية في كرة اليد خلال منافسات الألعاب الأولمبية، وكتبت: ”لعبة بوكير“.

كما تحدثت عن مؤتمر ليونيل ميسي الوداعي بعد رحيله عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي يتحدث اليوم“.

الصحيفة اهتمت بالاجتماع الثلاثي بين رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، قادة مسابقة دوري السوبر الأوروبي، وكتبت: ”تواجد أنييلي وفلورنتينو بيريز في برشلونة للاجتماع مع خوان لابورتا“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بـ4 ميداليات في منافسات يوم السبت، بالألعاب الأولمبية الصيفية، 3 فضيات وبرونزية، وكتبت: ”4 ميداليات وأسطورة“.

كما تحدثت عن اللقاء الودي بين ميلان وريال مدريد، وكتبت: ”ألابا يبدأ في كلاسيكو أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي يشرح اليوم ويطغى على لقاء كأس غامبر“.

كما اهتمت باجتماع رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، قادة منافسة دوري السوبر الأوروبي.

كما اهتمت بلقاء ميلان وريال مدريد الودي في النمسا، وكتبت: ”أنشيلوتي سوف يظهر ألابا لأول مرة في النمسا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا لكرة اليد ومنتخب فرنسا للكرة الطائرة بذهبية منافسات الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، وكتبت: ”نشوة الفوز“.

كما اهتمت بفوز سيدات منتخبات فرنسا لكرة السلة بميدالية برونزية ورجال كرة السلة بميدالية فضية، وكتبت: ”ألوان الأمل“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال روميلو لوكاكو لتشيلسي وخيارات إنتر ميلان لتعويضه، وكتبت: ”لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.. إنتر دجيكو وزاباتا“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإيطاليين في الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، وكتبت: ”أغلقوا لقاءات أفضل إيطاليا“.

كما اهتمت بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومؤتمر الوداع عن برشلونة، وكتبت: ”الحقيقة من ميسي ثم على الفور نحو باريس سان جيرمان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، على هامش لقاء كأس جوان غامبر ضد يوفنتوس، وكتبت: ”بيانيتش يسخن برشلونة ويوفنتوس“.

الصحيفة تحدثت عن نتائج إيطاليا في الألعاب الأولمبية الصيفية، وكتبت: ”إيطاليا النضال والانتصارات“.

الصحيفة اهتمت ببدلاء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في إنتر ميلان، وكتبت: ”إنتر ميلان: دجيكو مع زاباتا“.

كما اهتمت بلقاء ميلان وريال مدريد الودي في النمسا، وكتبت: ”ميلان ضد ريال مدريد: كما كان في لقاءات دوري أبطال أوروبا“.