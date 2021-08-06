منتخب المكسيك يهزم اليابان ويتوج بالميدالية البرونزية

نال المنتخب المكسيكي الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تفوقه 3/1 على اليابان، اليوم الجمعة.

وافتتح فرانسيسكو كوردوفا التسجيل للمكسيك من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وعزز يوهان فاسكيز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 22، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأضاف ألكسيس فيغا الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 58، بينما سجل كاورو ميتوما الهدف الوحيد لليابان في الدقيقة 78.

وسبق للمنتخب المكسيكي أن نال ميدالية ذهبية كرة القدم مرة وحيدة، وكانت في أولمبياد لندن 2012، وهي الدورة التي شهدت أفضل نتيجة لمنتخب اليابان في تاريخ مشاركاته الأولمبية حيث حصل على المركز الرابع بالمسابقة قبل أن يكرره اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرازيلي مع منافسه الإسباني غدا السبت في المباراة النهائية والفائز منهما سينال الميدالية الذهبية، في حين ينال الخاسر الميدالية الفضية.