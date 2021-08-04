سيصبح أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم.. بايرن ميونخ يقترب من التجديد لجوشوا كيميش

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بأن بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد لاعبه جوشوا كيميش.

وينتهي عقد جوشوا كيميش مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، علما أنه انضم إليه، صيف العام 2015، قادما من شتوتغارت مقابل نحو 9 ملايين يورو.

وقالت صحيفة ”بيلد“ إنه على الرغم من الشائعات حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع كيميش، البالغ من العمر 26 عاما، إلا أن اللاعب سيوقع عقدا حتى يونيو 2026.

Happy 26th birthday to the incredible Joshua Kimmich. 🥳 World class full-back and midfielder. 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 📹 – @FCBayern pic.twitter.com/mbcEmHgXXH — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 8, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن كيميش وافق بالفعل على عقد جديد يبقيه في أليانز آرينا، حتى صيف 2026، وسيحصل على راتب مضاعف مقارنة براتبه الحالي.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بايرن ميونخ سيمنح كيميش راتبا يبلغ نحو 20 مليون يورو، ما يعني أنه سيصبح أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الألماني والعالم.

وشارك كيميش في 261 مباراة مع بايرن ميونخ، بينها 173 في الدوري الألماني، وسجل فيها جميعا 30 هدفا وقدم 71 تمريرة حاسمة.

كما لعب 59 مباراة مع المنتخب الألماني الأول سجل فيها 3 أهداف، ونال معه كأس العالم للقارات العام 2017.

ويعد كيميش أحد اللاعبين المميزين في بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، ويجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيمن وخط الوسط.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن القيمة السوقية لكيميش تقدر بـ 90 مليون يورو.

ونال كيميش مع بايرن ميونخ 6 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس ألمانيا، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الألماني.

ومن المقرر أن يستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني عندما يواجه بروسيا مونشنغلادباخ، يوم الجمعة 13 أغسطس، على أن يلعب مع بروسيا دورتموند يوم 17 أغسطس في كأس السوبر الألماني.

وتعاقد بايرن ميونخ مع عمر ريشاردز في صفقة انتقال حر، ومع دايوت أوباميكانو من لايبزيغ، وسيقوده المدرب الشاب جوليان ناغلسمان، بعد رحيل هانز فليك، في حين رحل عن النادي البافاري ديفيد ألابا، إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده، وخافيير مارتينيز إلى نادي قطر في صفقة انتقال حر، وألكسندر نوبل (إعارة إلى موناكو) ودوغلاس كوستا (نهاية إعارة إلى يوفنتوس).