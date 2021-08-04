الصحف الرياضية: برشلونة يستهدف إعلان تجديد عقد ميسي رسميا يوم الخميس.. ولوكاكو "وداع في الهواء"

شكلت نتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي مسابقة كرة القدم، وفوز الرياضيين الإيطاليين والإسبان والفرنسيين بميداليات جديدة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات تجديد عقد ليونيل ميسي في برشلونة، واللقاءات الودية للبلوغرانا وأتلتيكو مدريد، وإصابة توني كروس ورغبة يوفيتش في فرصة ثانية في ريال مدريد وأخبار سوق انتقالات يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الأولمبي الإسباني لنهائي مسابقة كرة القدم في طوكيو 2020 على حساب اليابان، وكتبت ”النهائي الحلم“.

كما تحدثت الصحيفة عن حصول إسبانيا على ميداليات فضية وميدالية برونزية في التجديف، وكتبت ”حمام ميداليات“.

الصحيفة اهتمت بأخبار ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت ”ريال مدريد: يوفيتش يرغب في فرصة ثانية“، و“برشلونة: رابطة الدوري الإسباني لا تفكر في رفع اليد“، و“أتلتيكو مدريد: دون توقف ولا اندفاع مع جواو فيليكس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الإسباني الأولمبي لنهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت ”المتأهلون للنهائي“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الإسباني لكرة السلة من ربع نهائي طوكيو 2020 أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت ”وداعا، الأسطورتان“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين برشلونة وريد بول سالزبورغ، وكتبت ”اختبار الأبطال“.

موندو ديبورتيفو

ركزت على نتائج مشاركة الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”10 ميداليات حاليا“.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت عن اللقاء الودي أمام سالزبورغ ”الاختبار الأخير قبل كأس جوان غامبر“، و“برشلونة يريد أن يعلن تجديد عقد ميسي رسميا يوم الخميس“، و“توتنهام يرغب في ضم كوتينيو“.

آس

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الإسبان في مختلف منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت عن تأهل المنتخب الأولمبي الإسباني لنهائي مسابقة كرة القدم ”هدف من ذهب“، و عن إقصاء منتخب كرة السلة من ربع النهائي أمام أمريكا، كتبت ”شكرا كثيرا“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ولقاءاتهم الودية، وكتبت ”ريال مدريد: كروس يغيب على الأقل لمدة شهر“، و“سالزبورغ ضد برشلونة: ممفيس ديباي يجذب الأضواء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخبات الفرنسية في كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة لنصف نهائي منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”العطلة الكبرى“.

كما تحدثت عن ألعاب القوى في طوكيو 2020، وكتبت ”وارهولم من نار.. ولافينييه بالدموع“.

الصحيفة اهتمت بمنافسات السرعة في الدراجات الهوائية على الحلبة وفوز المنتخب الفرنسي بميدالية برونزية، وكتبت ”3 شباب بمستقبل كبير“.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على أزمة هاري كين مع ناديه توتنهام هوتسبير، وعدم عودته للتدريبات حتى الآن، وعنونت: ”إجازة سيئة“، هاري كين سيغيب عن تدريبات توتنهام لأيام ورفض النادي للبيع يستمر.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا بذهبية في منافسات الشراع بالألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت ”بحر من ذهب“.

كما اهتمت بمستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو في إنتر ميلان، وكتبت ”لوكاكو: وداع في الهواء.. تشيلسي يعرض 100 مليون يورو وماركوس ألونسو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا بذهبية في منافسات الشراع بالألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، وكتبت ”القمر الذهبي“.

كما اهتمت بسوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت ”يوم كايو جورج في يوفنتوس، ”فحص طبي وتوقيع“، و“روميرو: توتنهام وديميريل: أتلانتا“.